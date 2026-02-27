CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Battu à Furiani par Annecy (0-2) le Sporting replonge à la dernière place de Ligue 2 27/02/2026 Le Sporting de Bastia entame son sprint maintien porté par Furiani 27/02/2026 Municipales - À Bastia, Nicolas Battini dévoile sa liste « Populu di Bastia » 27/02/2026

Le Sporting de Bastia entame son sprint maintien porté par Furiani


le Vendredi 27 Février 2026 à 20:04

Le Sporting Club de Bastia a lancé ce vendredi soir la dernière ligne droite de sa saison avec un objectif clair : conserver sa place en Ligue 2. Face au FC Annecy, les Bastiais disputaient la première des dix rencontres décisives pour le maintien.

Dans un stade de Furiani mobilisé comme lors des rendez-vous importants, le public bleu et blanc a répondu présent, installant une ambiance à la hauteur de l’enjeu. Restait désormais aux joueurs à traduire ce soutien sur le terrain en y mettant les ingrédients indispensables pour réussir leur pari du maintien.



Le Sporting de Bastia entame son sprint maintien porté par Furiani
(Photos Gérard Baldocchi)






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos