Handball N2 - Corte-Ile-Rousse doit rebondir face à Bagnols

Samedi dernier face à Antibes, les Cortenais ont laissé passer l’occasion de prendre de précieux points dans la course au maintien, malgré une bonne semaine d’entraînement. « Les gras s'étaient donnés à fond, sans tricher. Je pensais que nous obtiendrons un résultat, mais nous sommes dans le creux de la vague, le travail n’a pas payé et c’est dur. Il faut vite réagir et j’espère que nous saurons le faire dès ce samedi face à Bagnols. Malgré une quinzaine d’arrêts de nos gardiens, nous ne parvenons pas à gagner, il est vrai que dans le même temps nous avons perdu trop de ballons d’attaque », a expliqué Adrien Magne, le coach cortenais.



Effectivement, Corte – Ile-Rousse a débuté en manquant un pénalty, tandis que dans le même temps Niang trouvait le poteau et le gardien sur ses deux premiers tirs. Sans compter que les Cortenais ont perdus 14 ballons d’attaque ! Cela fait beaucoup à ce niveau où chaque erreur se paye cash… « Malgré tout, nous sommes vite revenus dans le match en prenant l’avantage de deux buts, malheureusement cela n’a pas suffit et la deuxième période a été particulièrement difficile, nous n’avons pas réussi à développer notre jeu », a regretté Adrien Magne.





Pourtant, l’entraineur cortenais avait prévenu ses joueurs que face à Marseille, malgré la victoire, ce sont les visiteurs qui n’avaient pas été à la hauteur « il faut que nous soyons réguliers en limitant les maladresses si nous voulons gagner. C’est ce qu’il faudra faire ce samedi également face à une redoutable formation de Bagnols qui se situe dans le haut du classement. Nous devons absolument battre Bagnols pour ne pas se laisser distancer. Nous devons prendre des points, nous n’avons pas le choix. Ce sera un match compliqué car c’est une super équipe. Ils ont un gardien et pivot d’expérience, mais également un ailier droit chirurgical, qui ne loupe pas grand-chose. Nous devons nous surpasser et gagner. C’est le seul mot d’ordre. J’y crois, et les joueurs y croient. Maintenant il faudra concrétiser ».





Pour cette rencontre, qui se jouera à 14 heures au Cosec municipal de Corte, Adrien Magne a reconduit le, même groupe avec également la rentrée de Ceccarini : Ribeiro, Saif, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaid, Berenyi, Galibert, Ceccarini, Niang, Coggia, Troussel, Rafini.

