Municipales 2026 : le fil de la campagne à Lucciana, Portivechju, Zonza et Conca

Ensemble pour Lucciana – Inseme pè Lucciana : présentation de la liste mardi
Découvrez la liste Ensemble pour Lucciana – Inseme pè Lucciana, en avant première qui précède la présentation officielle ce mardi 3 mars 2026, à partir de 18h30, au forum de l'école Jean-François Filippi.
Elle rassemble 31 femmes et hommes engagés, issus d’horizons complémentaires : chefs d’entreprise, agriculteurs, enseignants, responsables associatifs, professionnels de santé, cadres, commerçants, jeunes actifs et retraités investis dans la vie locale.
"Cette équipe reflète la réalité de notre commune : une ville en croissance, attachée à son patrimoine historique, à ses traditions mais tournée vers l’avenir, où se conjuguent dynamisme économique, engagement associatif, vitalité éducative et ancrage rural" souligne Ensemble pour Lucciana.
"Expérience, jeunesse, expertise, proximité et sens du collectif composent un groupe uni autour d’un même objectif : poursuivre le développement maîtrisé de Lucciana, renforcer la cohésion sociale et préparer l’avenir avec ambition et responsabilité."
Liste des candidats portée par Joseph Galletti :
1. Joseph GALLETTI - Maire sortant
2. Isabelle GUIDONI - Gestionnaire de biens
3. Vincent BRUSCHINI - Enseignant
4. Paule COLLI ép. ALBERTINI - Agricultrice
5. François MONTI - Retraité, ancien cadre CCI
6. Josepha ALBERTINI - Artisan TAXI
7. Hervé VALDRIGHI - Dirigeant de société
8. Jeannick SAVELLI - Commerçante
9. Pierre-Joseph SANTINI - Gérant de société
10. Aurélie MARCELLI - Dirigeante d’entreprise
11. Jean-Baptiste ZAMBONI - Sapeur Pompier Professionnel
12. Suzanne ACHILLI ép.FRANCONERI - Retraitée
13. Antoine FROMBOLACCI - Agriculteur
14. Maud PASQUINI - Conseillère en immobilier
15. Bruno GAMBOTTI - Cadre informatique
16. Lesia LORENZI - Agent d’accueil
17. Jean-Jacques PERI - Pharmacien
18. Denise CAPPELLUTTI ép. GARIBALDI - Retraitée
19. Dominique ARRIGHI - Agriculteur
20. Tiphaine ORIOL - Agent administratif
21. Jerome SANTONI - Directeur Commercial
22. Romane ZAMBONI - Étudiante
23. Louis DUCROS - Cadre Administratif
24. Louise NICOLAI - Commerçante Fleuriste
25. Julien COMETTO - Directeur du Lycée Maritime
26. Catherine BARRESI - Retraitée de l'éducation nationale
27. Régis ALBERTINI - Agent Territorial
28. Vanina GENTILINI - Conseillère en insertion professionnelle
29. Dominique ZATTARA - Retraité
30. Suppléante : Elise VINCI - Retraitée
31. Suppléant : Olivier SBAIZ - Enseignant EPS
David Lisnard et Nouvelle Energie : soutien à la liste " Notre parti, c'est Porto-Vecchio" conduite par Georges Mela
19 février sous la présidence de Geoffroy Boulard, a décidé d’apporter
son soutien officiel à la liste Notre parti, c’est Porto-Vecchio, conduite
par Georges Mela, à l’occasion des élections municipales des 15 et 22
mars prochains.
CeHe décision s’est notamment fondée sur la volonté clairement
affichée par Georges Mela de porter un projet d’alternative
municipale ambiteux, fortement inspiré par l’action municipale
exemplaire de David Lisnard sur sa commune : rigueur bénéfique,
performance de l’action publique, atractivité et préservation du
territoire, ainsi que sur la présence, au sein de la liste, d’adhérents de
Nouvelle Énergie.
Pà Portivechju "in giru" !
Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochains à Portivechju, "Pà Portivechju "in giru" !" tiendra des réunions publiques selon le calendrier suivant :
Samedi 28/02 : Murateddu 11h (parvis salle des fêtes)
Dimanche 01/03 : Piccuvaghja 11h (place de l’église)
Lundi 02/03 : A Marina 19h (salle polyvalente, ancienne caserne des pompiers)
Mercredi 04/03 : Ceccia 19h (école maternelle)
Samedi 07/03 : Pifanu 16h (école maternelle)
Dimanche 08/03 : Arca-I Pianedda 11h (place de l’église)
Lundi 09/03 : A Ternità - Palavesa 19h (école)
Mardi 10/03 : U Pricoghju 19h (maison communale)
Mercredi 11/03 : Murateddu 19h (école)
Di Cori - Zonza-Santa Lucia
La permanence de Sainte-Lucie sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h, samedi au dimanche de 15 à 19h
La permanence de Zonza sera ouverte le samedi de 16h30 à 19h
chez Rocco
vendredi 27 février
Rencontre citoyenne, chez Joëlle, au Fium del Cavo à Olmucciu - Sainte-Lucie à 18h
dimanche 1er mars
Rencontre citoyenne à la Brasserie A Cantina di U Palazzu - Sainte-Lucie à 15h
Dimanche 8 mars
Rencontre citoyenne au Fuconu.- Zonza à 11h
Insemu par Conca : la liste des candidats
Voici la composition de la liste de Insemu par Conca conduite par Guy Profizi
1. PROFIZI GUY
2. REGINENSI PAULE
3. LECCIA JEAN-CLAUDE
4. VANHOVE STEPHANIE
5. GRIMALDI PAUL
6. MICHEL EIGUE CLAIRE
7. PROFIZI PATRICK
8. GRIMALDI MARIE-ANGE
9. DEROSAS JEAN-FRANCOIS
10. DESVOY ALEXANDRA
11. LECCIA MICHEL
12. FORTELEONI CATHERINE
13. FONT SERGE
14. NAVARRO ISABELLE
15. LECCIA MARC-ANTOINE
16. FAVÉRIAL LECCIA MARIE-CLAUDE
Candidature au conseil communautaire
• PROFIZI GUY
• REGINISI PAULE
• LECCIA JEAN CLAUDE
• MICHEL EIGUE CLAIRE
• PROFIZI PATRICK
