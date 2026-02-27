À Ajaccio, Simone Guerrini élevée au rang d’officier de la Légion d’honneur

C’est une distinction qui vient récompenser plusieurs décennies d’engagement au service de la Corse et de la culture. Ce samedi, Simone Guerrini sera élevée au grade d’officier de la Légion d’honneur, à l’occasion d’une cérémonie officielle durant laquelle les insignes lui seront remis par le député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli.



Née à Ajaccio, façonnée par une enfance partagée entre la Corse, l’Afrique et Tahiti, Simone Guerrini s’est construite loin des trajectoires linéaires. Tour à tour enseignante, communicante, commerçante puis élue, elle a toujours gardé comme fil conducteur la défense et la promotion de la culture corse envisagée un levier d’identité, d’éducation et de développement.



« Femme d’action, elle a su transformer la passion en réalisations concrètes, porter la décentralisation culturelle, structurer les aides et règlements, initier et soutenir des infrastructures culturelles et accompagner les acteurs locaux pour donner à la Corse les moyens de promouvoir son patrimoine, sa langue et ses arts », souligne son amie Prescillia Martinetti.



Au fil des années, elle s’est ainsi imposée comme l’une des chevilles ouvrières de la structuration de la politique culturelle insulaire. Au-delà des clivages politiques, elle a contribué à faire reconnaître la culture comme une compétence stratégique et non accessoire.



Élue locale puis conseillère exécutive en charge du patrimoine, de la culture et de l’audiovisuel, elle a défendu artistes, associations et structures culturelles avec constance. À Ajaccio, où elle est adjointe à la culture depuis de longues années, son engagement a durablement marqué la vie culturelle de la cité impériale.



À l’heure où celle-ci prendra sa retraite du conseil municipale après les prochaine élections, cette distinction nationale vient donc consacrer la trajectoire singulière d’une femme de conviction qui aura fait de la promotion de la culture son combat.