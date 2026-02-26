Reginald Ray (SC Bastia) avant Annecy : “La prochaine étape, c’est de rattraper le barragiste”

Désormais 17ᵉ de Ligue 2 avec 18 points, les Bastiais ne sont certes pas tirés d’affaire, mais ont grappillé une place au classement en passant devant Laval. En cette veille de match face à Annecy, le barragiste Amiens, qui recevra lundi le leader Troyes, est à cinq unités devant. Autrement dit, sans présager du résultat, une victoire bastiaise ce vendredi soir permettrait aux Turchini de jouer une nouvelle carte dans cette course au maintien. « On a fait un pas en avant. On n’est plus derniers. Il reste dix journées, trente points à prendre, il faut en prendre le plus possible. » a indiqué Anthony Roncaglia en conférence de presse d’avant-match.



Si, pour le défenseur bastiais, avoir enfin quitté cette dernière place fait du bien au moral, le Sporting fait toujours face au même problème : il ne gagne pas ses matchs et reste sur une série de quatre nuls pour un seul but marqué par… Roncaglia. Reginald Ray doit à tout prix résoudre cette équation pour enclencher ce premier étage de la fusée, condition nécessaire pour ramener les trois points dans les vestiaires : « Je n’ai pas la sensation que l’on baisse de rythme. L’idée, c’est d’être performant de la première à la dernière minute. On sait que ce n’est pas toujours le cas. Notre challenge, c’est de continuer à avoir ce niveau de performance globale et faire en sorte que les prochains matchs se transforment en victoires. »



En rajoutant évidemment ce petit plus qui permettra aux Bastiais de mener et de maintenir le score : « La prochaine étape, c’est de rattraper le barragiste. Aujourd’hui, on est en manque de points, dans notre situation c’est préjudiciable. Mais on est optimistes pour la suite. »



L’entraîneur bastiais s’appuiera sur le même groupe que face à Troyes et Dunkerque : « Il y a une forme de continuité. Ce qui est positif, c’est d’avoir un groupe plus fourni en qualité et d’avoir des choix de plus en plus difficiles à faire pour chaque match. » Face à Annecy, Reginald Ray pourra s’appuyer sur une défense solide « qui permet de rassurer le secteur offensif ».



Et de l’assurance, il en faudra, prévient le coach bastiais : « Je considère Annecy comme une équipe du haut. Ça va être le match le plus dur. Il faut le même niveau d’exigence que lors des deux derniers matchs. Une équipe qui ne sera pas facile à jouer, très athlétique, très bien organisée, avec un schéma de jeu bien identifié. À domicile ou à l’extérieur, elle est dans une logique de pression permanente. »



Pour Anthony Roncaglia, la clé se trouve « dans les failles de leur jeu qu’il faut exploiter » et dans la capacité à prendre l’avantage sur les coups de pied arrêtés et à toucher des ballons dans la surface.



Le groupe bastiais :

Placide, Olmeta, Akueson, Roncaglia, Guevara, Janneh, Ariss, Bohnert, Meynadier, Ducrocq, Vincent, Eickmayer, Karamoko, Zaouai, Boutrah, Merghem, Tomi, Sebas.

