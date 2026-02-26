Nouvel An chinois - " Avançons, montés en selle, fouet levé pour l’Année du Cheval"

Le temps s’écoule, et la splendeur se renouvelle. À l’arrivée de l’année du Cheval, le Consulat Général de Chine à Marseille a l’honneur d’adresser à tous les compatriotes chinois, étudiants et personnels des entreprises chinoises de sa circonscription ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année et ses vœux les plus chaleureux à l’occasion de la Fête du Printemps.





L’année 2025 s’achève comme une étape d’accomplissement et d’élan. Cette année, Le XIVe Plan quinquennal a été mené à son terme avec succès, inscrivant le développement du pays dans une dynamique renouvelée. La science et la technologie ont brillé d’un éclat remarquable ; la puissance globale nationale a franchi de nouveaux paliers ; la modernisation à la chinoise a progressé avec constance et assurance Nous avons commémoré le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de Résistance contre l’agression japonaise, puisant dans l’écho de l’histoire la force d’avancer. La quatrième Plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois a tracé le grand dessein du XVe Plan quinquennal, orientant le chemin du renouveau national.





L’amitié sino-française, munie d’une longue histoire, se renouvelle et se renforce sans cesse. La diplomatie des chefs d’État a guidé nos relations bilatérales vers une trajectoire stable et durable, tandis que le Consulat Général célébrait le 40e anniversaire de son établissement.



Profondément enracinés dans la terre fertile du Sud de la France, nous avons été témoins de l’essor florissant de la coopération décentralisée. La finance a stimulé l’innovation et ouvert de nouvelles perspectives, tandis que les échanges culturels et humains se sont déployés dans un dialogue réciproque et dynamique. L’Association pour la promotion de la réunification pacifique de la Chine dans le Sud de la France a vu le jour, rassemblant les forces favorables à l’unité nationale et à la coopération. La communauté chinoise et le milieu académique, ainsi que nos amis du Sud de la France, ont conjointement présenté le « Prélude au Gala de la Fête du Printemps », faisant résonner une harmonie où se mêlent et s’enrichissent les civilisations chinoise et française.





À l’aube de 2026, la route s’ouvre vaste et lumineuse. Avançons, montés en selle et fouet levé, avec un cœur ardent et sincère, sur la nouvelle étape de la modernisation à la chinoise. Le Consulat Général demeurera toujours fidèle au principe d’une diplomatie au service du peuple, offrant à tous un appui sûr et constant. Que nous marchions de concert pour poursuivre la belle histoire de l’amitié sino-française et écrire ensemble un nouveau chapitre de coopération mutuellement bénéfique !

Que notre grande patrie connaisse la prospérité et la paix durable !

Que nos compatriotes du Sud de la France jouissent, au sein de leurs familles, de bonheur et de réussite !



Consul Général de Chine à Marseille

M.HE Youlin

26 février 2026

