Bastia - Les rillettes au figatellu de Mathilde et Jean-Claude primées au concours national de Mamers


le Jeudi 26 Février 2026 à 20:22

Mathilde et son père, à la tête de l’établissement "Au Plaisir du Palais à Bastia", ont décroché une 4e place au concours des rillettes créatives et une 9e place avec accessit en catégorie artisanale. Une reconnaissance obtenue parmi 168 concurrents lors d’un rendez-vous de référence pour la charcuterie française.



Mathilde et Jean-Claude : Une rillette aux accents corses au pied du podium
Mathilde et Jean-Claude : Une rillette aux accents corses au pied du podium
Au concours national des rillettes de Mamers (Sarthe), manifestation annuelle dédiée à la promotion et à la valorisation des rillettes artisanales, 168 candidats étaient en lice cette année. Dans la catégorie des rillettes créatives, Mathilde et son père ont choisi d’apporter une touche insulaire en associant la rillette au figatellu. Une adaptation assumée qui a séduit le jury et leur vaut une 4e place, au pied du podium.
Ils ont également obtenu une 9e place assortie d’un accessit dans la catégorie des rillettes artisanales, distinction qui confirme la qualité de leur production face à une concurrence majoritairement issue des régions historiquement ancrées dans cette spécialité.


« Au Plaisir du Palais », un nom qui prend tout son sens
Installés boulevard Auguste-Gaudin à Bastia, ils fabriquent leurs produits sous l’enseigne Au Plaisir du Palais. Une adresse dont le nom résonne d’autant plus après cette reconnaissance nationale : plaisir du palais des clients fidèles comme de celui du jury.


Mais la rillette n’est qu’une facette de leur savoir-faire. Terrines issues de leur charcuterie de village, spécialités maison et plats variés composent une carte appréciée d’habitués qui savent qu’ici, les artisans mettent réellement la main à la pâte. Une approche familiale et artisanale qui contribue à la réputation de cette table bastiaise.

Au plaisir du Palais
17 Bd Auguste Gaudin, 20200 Bastia
06 08 33 96 12
08 09 70 17 78




