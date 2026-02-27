A màghjina - Trà neve è mimosa, a Lattiniccia saluta u veranu
Sous l’arche dorée des mimosas en fleurs, la Lattiniccia se dresse, immobile et blanche, dominant Corte. Le jaune éclatant du printemps naissant encadre la ligne pure de la montagne enneigée, comme une révérence lumineuse adressée à l’hiver qui s’attarde. Entre l’azur profond du ciel et le silence des cimes, la nature compose un contraste saisissant : la douceur parfumée des premiers beaux jours face à la majesté froide des hauteurs. Un instant suspendu où la Corse réunit, dans un même regard, la promesse du renouveau et la force intacte de ses montagnes.
Si comme Grazi Ritratti, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.