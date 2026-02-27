Municipales à Bastia - Jean-Michel Lamberti dévoile sa liste Reconquête-Forza Nova

Municipales à Bastia : le candidat Jean-Michel Lamberti (Reconquête !) dévoile sa liste « Prima i Nostri » (Crédit photo: Gérard Baldocchi)
Après avoir annoncé sa candidature, ce lundi 23 février, au musée de Bastia en compagnie d’Éric Zemmour, président de Reconquête !, Jean-Michel Lamberti , dernier et septième candidat en lice pour briguer le fauteuil de maire de Bastia, vient de dévoiler les 43 noms de la liste. Le candidat du parti d’extrême droite sera allié pour ces élections avec le mouvement identitaire insulaire « Forza Nova », dont on retrouve Jean-Antoine Giacomi en troisième position.
Pour Jean-Michel Lamberti, cette liste est : « composée de vrais Bastiais, des Bastiais besogneux, qui ne sont pas des privilégiés, qui se lèvent tous les matins, qui vont faire les courses et qui ne peuvent pas acheter des produits hors de prix ». Un ticket avec Forza Nova pour qui : « On se retrouve sur des idées communes. Beaucoup de personnes de Forza Nova sont aussi des adhérents de Reconquête. On retrouve aussi des déçus du Rassemblement national ».
Les 43 noms de la liste Reconquête-Forza Nova
1 - Jean-Michel Lamberti
2 - Marie-Christine Thevenard
3 - Jean-Antoine Giacomi
4 - Marie-Pierre Versini
5 - Louis Martini
6 - Priscilla Le Berre
7 - Guillaume Luigi
8 - Marie-Pierre Nicoli
9 - Christian Martini
10 - Marie-Dominique Defranchi épouse Martini
11 - Thierry Biaggi
12 - Amandine Milani
13 - Jordan Rio
14 - Sabrina Cipriani
15 - Andrea De Carlo
16 - Angela Salzano
17 - Loïc Gauthier
18 - Liza-Marie Bernardini
19 - Jean-Baptiste Biaggi
20 - Hait Haj Braim Hayat
21 - Joël Kuczynski
22 - Florence Salvarelli
23 - Agostino Scardamaglio
24 - Gianfranca Salzano
25 - Christopher Casacoli
26 - Sofia Bousbaa
27 - André Di Tuoro
28 - Roberta Altamura
29 - Eric Bernardini
30 - Marie-Antoinette Antonini
31 - Giuseppe Passero
32 - Sonia Bousbaa
33 - Patrick Moracchini
34 - Amina Oubedda
35 - David Di Tuoro
36 - Claude Martini
37 - Alessandro Scardamaglio
38 - Sylvie Callejon
39 - Joseph Nicolai
40 - Jennifer Payart
41 - Pascal Bernardini
42 - Anne-Marie Casale
43 - Gaetan Ottavy
