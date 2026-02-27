U tempu in Corsica
Le temps est toujours aussi calme ce vendredi avec un peu de grisaille mais aussi avec de grandes et belles éclaircies et des passages nuageux. Les températures maximales restent agréables autour de 18 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Pascal Salazar)