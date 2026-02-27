CorseNetInfos
Municipales à Porto-Vecchio : la liste menée par Michel Chiocca est connue


le Vendredi 27 Février 2026 à 15:23

Dans l'ordre chronologique, il est le quatrième candidat à s'être déclaré. Ce jeudi soir sur les réseaux, le Porto-Vecchiais Michel Chiocca a dévoilé les noms des 33 personnes qui composent sa liste, marquée à droite.



Michel Chiocca, gérant d'une conciergerie, est candidat à l'élection municipale porto-vecchiaise.
Relais d'A Mossa Palatina dans l'Extrême-Sud, candidat à l'élection législative de 2024 sous la même bannière, Michel Chiocca a souhaité réunir une liste d'ouverture, marquée à droite, lui-même se revendiquant "nationaliste de droite". La présence, en troisième position sur la liste, de Sébastien Ristori, enseignant en finances à l'université de Corse, confirme l'appétence de "Sempri Portivechju" pour les sujets économiques. Le deuxième pan du programme se veut identitaire : "Favoriser l'accession à la propriété, stopper la banlieurisation de Porto-Vecchio, constituer des réserves foncières et construire des logements économes en énergie", dévoile le candidat porto-vecchiais dans une partie de son programme.

La liste "Sempri Portivechju"


1. Michel Chiocca
2. Sophie Robert
3. Sébastien Ristori
4 Sonia Rocca Serra 
5. Gabriel Lucchini
6. Josée Anne Azzena
7. Jean-Gaël Lalhou
8. Sophie Courdier
9. Jean-Marc Cartal
10. Marie-Josée Mela
11. Vincentello Colonna d'Istria
12. Céline Tramoni
13. François Cucchi
14. Marlène Nadjar
15. Antoine Massoni
16. Pierette Lucchini
17. Enzo Tesic-Balesi
18. Claudia Mura
19. Roch-François Colonna Cesari Della Rocca
20. Marie-Noëlle Marchi
21. Salvo Pugliares
22. Béatrice Dos Santos Marques
23. Ayoub Tizmart
24. Corinne Michel
25. Jean-Luc Rouch
26. Estelle Hervet
27. Ivan Marchi
28. Anne-Laure Guinemer
29. René Andreani
30. Paula Goncalves Da Silva
31. Baptiste Bagni
32. Isabelle Rolland
33. Marc Mangion




