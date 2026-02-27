À Lucciana, la SEDDA organise InnovaFood pour accompagner les professionnels de la restauration avant la saison

Les 11 et 12 mars prochains, Lucciana accueillera le salon InnovaFood 2026, organisé par le groupe SEDDA, grossiste alimentaire en Corse. Destiné aux professionnels de la restauration, de la boulangerie et de la pâtisserie, le salon a pour vocation de mettre en lumière les nouveautés et solutions innovantes pour répondre aux différents défis du secteur. « Le dernier salon que nous avons fait date d’avant le Covid, et ça nous tenait à cœur de les relancer », explique Eléa Casanova, directrice du groupe. « Nos clients sont très demandeurs et c'était important d’en refaire pour leur présenter des nouveautés. »





Cette année, le thème du salon sera l’innovation : « On a de l’innovation avec les produits, c'est-à-dire des nouveautés et des produits innovants en termes de mise en œuvre, mais on a aussi une sélection de produits semi-finis puisqu’on sait que c'est très compliqué de trouver de la main-d'œuvre. On insiste fortement là-dessus, même si on aura aussi du produit complètement brut à travailler de A à Z. Le but, c'est qu'en fonction de comment se positionne le client, il puisse aussi bien trouver du produit fini, du produit semi-fini et du produit vraiment brut, que ce soit très haut de gamme ou en plus bas de gamme, par rapport à ce qu'il veut proposer à la carte à ses clients en fonction de son établissement. »





Durant deux jours, 55 fournisseurs « sélectionnés en fonction des gammes innovantes qu'ils vont nous proposer » seront présents sur le salon. Des masterclass « sur des thèmes bien précis » avec des chefs insulaires comme Élodie Balesi, Fabio Bragagnolo, Marc Ventura ou Anthony Barralon, mais également des chefs du continent comme Jean-François Tetedoie, Maxence Barbot, Fabrice Prochasson et Damien Pichon seront aussi organisées « au centre du chapiteau, dans une grande cuisine centrale », précise Eléa Casanova. « On les a quand même orientés sur les thèmes par rapport aux besoins qu'on a pu cibler chez nos clients, et ils vont pouvoir faire des démonstrations en fonction de leur expertise. »





Parmi les thèmes proposés pour les masterclass, les participants pourront apprendre à optimiser les pertes pour éviter le gaspillage, redécouvrir les produits locaux autrement, désucrer sans dénaturer un produit en pâtisserie ou encore rendre ses plats savoureux en les salant moins. « Le but, ce n'est pas de faire une démonstration unique, c'est vraiment de mettre en œuvre des produits, en apportant une expertise et des conseils à nos clients pour qu'ils puissent s'approprier ces idées et les appliquer comme ils le souhaitent ensuite. »



Alors que certains restaurateurs constatent des baisses de chiffre d’affaires jusqu’à -20 % malgré les 10 millions de nuitées enregistrées en Corse en 2025, le salon InnovaFood sera également l’occasion pour la SEDDA de proposer des solutions concrètes à ses clients face aux défis actuels du secteur. « L'enjeu que nous avons, c'est que nous sommes une île et que nous sommes très dépendants de la saisonnalité et forcément du tourisme. S'il y a une baisse de fréquentation, malheureusement, c'est quasiment inévitable d'observer pour les restaurateurs une baisse de chiffre et de consommation. C'est sûr qu'il y a quand même une carte à jouer en proposant quelque chose de cohérent, d'innovant et de bien positionné en prix aussi, puisque le pouvoir d'achat a quand même diminué sur la saison 2025, le ticket moyen a baissé, mais pour ce qui est de la fréquentation en 2026, ça reste à voir. »

