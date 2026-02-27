En Corse, l’Insee met en lumière des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Insee s’intéresse aux différences entre les femmes et les hommes en Corse. Dans une infographie publiée ce vendredi, l’institut dévoile que celles-ci « se transforment souvent en inégalités » sur l’île.





À l’école, les parcours restent toujours très marqués par le genre. Les filles sont largement majoritaires dans les filières littéraires et artistiques : elles représentent 85 % des effectifs en humanités, littérature et philosophie, 83 % en sciences médico-sociales et 75 % en arts plastiques, et sont même ultra-majoritaires dans les spécialités plurivalentes sanitaires et sociales (95 %). À l’inverse, certaines spécialités demeurent presque exclusivement masculines, comme l’électricité-électronique, les sciences et technologies de l'industrie et du développement durable et le numérique et sciences informatiques, où les garçons constituent respectivement 98 et 95 % des élèves. Pourtant, les filles réussissent mieux dans l’enseignement supérieur et sont plus souvent diplômées que les garçons.





Dans la vie familiale aussi, des écarts apparaissent. L’espérance de vie des femmes atteint les 86 ans en Corse, soit un peu plus de cinq ans de plus que les hommes (80,8 ans). L’âge moyen à la parentalité s’établit quant à lui à 31,4 ans pour les femmes et 34,6 ans pour les hommes. Par ailleurs, 79 % des familles monoparentales ont une femme à leur tête.





Enfin, sur le marché du travail, les inégalités se confirment. Le taux d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans (68,6 %) reste inférieur à celui des hommes (77,7 %), tandis que leur taux de chômage est légèrement plus élevé (7 % contre 6 %). Elles sont aussi nettement plus nombreuses à travailler à temps partiel : 14,7 %, contre 4,5 % des hommes. Si les femmes représentent désormais 45 % des cadres dirigeants, elles perçoivent en moyenne un salaire net annuel inférieur : 25 900 euros en équivalent temps plein, contre 28 900 euros pour les hommes. La part de bas salaire chez les salariés concerne 45 % des femmes contre 35 % des hommes, et le taux de pauvreté des personnes seules de 75 ans et plus s’établit à 23,6 % pour les femmes contre 17,4 % pour les hommes.





Les différences se manifestent aussi fortement dans la répartition des métiers. Certaines professions restent très féminisées, comme celle de secrétaire (94 % de femmes), aide à domicile (93 %) et aide-soignant (87 %). À l’inverse, les femmes demeurent quasi absentes de certains secteurs. Les conducteurs routiers ne comptent que 2 % de femmes, les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 0,4 % et les artisans maçons 0,2 %. Les maires sont aussi majoritairement des hommes, puisque seuls 12 % sont des femmes.

