Municipales. À Sartène, Ludovic Cerlini veut construire l’avenir « dans un esprit de concorde et de travail »

Par attachement pour Sartène, principalement. Par sens des responsabilités aussi. Aujourd'hui, notre ville dispose d'atouts, mais a besoin d'un cap clair, d'une méthode et d'un élan collectif.Notre démarche, et donc la liste sur laquelle elle repose, est une union citoyenne. Nous avons rassemblé des femmes et des hommes qui vivent et travaillent à Sartène toute l'année. Ce sont des gens de profils plutôt différents, de sensibilités variées, mais portés par une même exigence : agir pour Sartène.Oui, absolument. Je ne vous apprends rien en vous disant que pendant le temps d'une élection, les candidats à la tête de listes échangent de manière régulière, que ce soit de façon formelle ou informelle. Au travers des échanges avec Elisabeth, il est apparu assez rapidement des points de convergence. Et nos discussions ont très rapidement tourné autour d'une vision pour Sartène et du programme que j’ai porté dans l’espace public depuis le mois de juillet dernier. Nous avons trouvé des points de rapprochement, et c'est tout naturellement qu’elle rejoint la démarche Sartè Oghji pà Dumani.Il faut travailler sur la quotidienneté, parce que c'est ce qui est impactant pour les habitants. Il faut qu’ils puissent vivre dans un quotidien apaisé, avec un développement équilibré, une revitalisation du centre - sans oublier les hameaux -, une amélioration des services à la population, un soutien à l'activité économique et une attention toute particulière à la jeunesse et aux élus. Chacun de nos engagements est pensé de manière réaliste et financé de manière responsable.L'élaboration du PLU est nécessaire à double titre. Déjà, parce qu’il s'agit d'une obligation légale, puisqu'il y a un timing qui est imposé à toutes les communes de se doter impérativement d'un PLU à l'horizon 2027. Ensuite, c'est une nécessité pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, un développement structuré est porté vers l'avenir. Notre liste s’appelle Sartè Oghji pà Dumani. Ma dumani, ùn si pò custruiscia chè cù un prughjettu pinsatu avà, è a manera di pinsallu, hè à traversu u PLU. Il faut que ce soit un PLU qui ne soit pas imposé, mais concerté. Il n'est pas possible pour un avenir serein que le PLU se trouve dans une spirale de recours administratifs qui viendraient scléroser son application. Pour éviter des blocages futurs, il faut dès à présent mettre tout le monde autour de la table. Les services de l'État, les associations environnementales mais aussi les habitants doivent pouvoir exprimer leurs souhaits pour un développement personnel et collectif harmonieux, afin que tout se passe le plus sereinement possible et dans un esprit de concorde et de travail.Cela relève aussi de la quotidienneté. Par exemple, se pose le problème de la circulation et des parkings. Aujourd'hui, la ville doit impérativement se doter de parkings d'envergure pour permettre aux habitants de pouvoir se déplacer dans le centre-ville et aux touristes de s'arrêter, de visiter notre ville et de pouvoir faire vivre nos commerces. Raison pour laquelle nous souhaitons doter la ville de trois parkings : le parking de Bassacciu, qui serait un parking à étages ; un parking aux Trois-Chapelles, qui aurait une double fonction - sécuriser les abords du lycée et décongestionner la circulation à cet endroit - ; et également un parking en centre-ville pour les habitants, les commerçants, et pour faciliter l'activité économique.Là encore, comme pour le PLU, c'est un sujet qui impacte le quotidien des Sartenais. Il ne faut rien imposer. La circulation devra forcément être repensée dans son entièreté. Notre position est assez simple, c'est de nous appuyer sur un cabinet d'études qui présentera trois scénarios. Ces derniers seront présentés concrètement à la population au travers de réunions publiques et le choix final sera celui des Sartenais. Mais l'idée, c'est de permettre aux gens de vivre sereinement au quotidien, toute l'année, aux commerçants de pérenniser leur activité et aux touristes de pouvoir venir découvrir notre ville en toute sérénité.Une place dominante. Cela a fait partie des thématiques que nous avons abordées très largement lors de notre réunion publique du 14 février dernier. Le tissu associatif à Sartène est primordial, raison pour laquelle nous voulons doter la commune d'une maison des associations à l'ancien couvent Saint-Joseph qui se trouve au cœur de la ville. La culture est aussi un axe fort. Nous avons de grandes ambitions qui passent par des outils performants, comme remettre en ordre de marche le centre culturel. Cela permettra d'avoir des synergies avec la maison des associations que nous souhaitons créer. Et plus globalement, nous avons un patrimoine religieux au travers du Catenacciu, un patrimoine agricole, ou encore un patrimoine architectural qui forment une richesse patrimoniale commune qu'il conviendra de mettre en valeur et de magnifier encore plus. Par ailleurs, dans notre projet nous souhaitons transférer les services administratifs de la mairie historique à l'ancien tribunal afin de permettre une meilleure accessibilité des usagers et de meilleures conditions de travail pour le personnel administratif. La mairie actuelle ne serait pas laissée à l’abandon pour autant puisqu’elle resterait une salle de réception, mais surtout nous voudrions doter ce bâtiment classé d'un musée de la mémoire de Sartène.Le socle initial de notre projet, c'est la cité administrative. Celle-ci a vu, il y a quelques mois de cela, s'implanter une maison médicale qui a renforcé notre conviction que ce quartier peut revêtir un grand intérêt pour Sartène. Tout d’abord, il faut accompagner davantage cette maison médicale que cela n'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un outil qui est porté par un personnel exemplaire et dévoué, mais il faut qu'il trouve en la mairie un compagnon de tous les instants qui les aide dans les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer. Par ailleurs, la santé et l'éducation, pour nous, sont des secteurs qui peuvent s'imbriquer à certains égards. Par exemple, nous souhaitons doter Sartène d'une maison des seniors qui, au travers de son emplacement dans le quartier de la cité administrative où se trouvent la crèche et l’école maternelle, permettrait d'être au contact des plus jeunes générations. Nous souhaitons également créer une crèche en régie municipale qui viendrait compléter le travail de la crèche associative actuelle pour augmenter la capacité à 30 berceaux supplémentaires. Et dans l'idée, nous souhaiterions profiter du fait de l'érection d'un nouveau bâtiment pour accueillir cette nouvelle crèche, en profiter pour refaire l'école maternelle qui est aujourd'hui dans un état qui n'est pas digne d'accueillir nos enfants.Je voudrais leur dire que rien ne se fera sans eux. Notre démarche est ouverte. Nous avons toujours été dans la concertation, dans le dialogue. Nous, nous voulons associer les habitants, les écouter, construire avec eux. Sartène a besoin d'un élan collectif et ensemble nous pouvons donner à notre ville la dynamique qu'elle mérite et dont elle a besoin.