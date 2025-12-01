Élections municipales : Élisabeth Quilichini - de Lesquen annonce sa candidature à Sartène

Elisabeth Quilichini - de Lesquen dirige depuis plus de quinze ans le domaine viticole de Castellu di Baricci, dans la vallée de l'Ortolo. PHOTO PAULE SANTONI
Le 14 mars dernier, Bertrand D’Ortoli succédait à Paul Quilichini, dont il était le premier adjoint. Mais il a décidé de ne pas se représenter. En revanche, trois Sartenais se sont déjà portés candidats : Pascal Quilichini, frère de Paul, l’actuel adjoint au maire d’Ajaccio Christophe Mondoloni et Ludovic Cerlini, dont le nom était apparu sur une liste en 2008 et en 2020. Elisabeth Quilichini – de Lesquin est donc la quatrième candidate ouvertement déclarée... et la deuxième à porter le nom de Quilichini ! Son oncle également candidat ? "Dans une famille, on peut avoir des opinions politiques différentes", répond-elle à la question de savoir si une liste commune avait pu être envisagée.
Vigneronne de profession, elle dirige le domaine viticole de Castellu di Baricci depuis plus de quinze ans : « Diriger une commune, comme un domaine, suppose de savoir écouter, encadrer des équipes, travailler, prendre des décisions et bâtir pour les générations futures, expose-t-elle. Cette expérience de gestion, couplée à mon attachement à notre terre et à notre ville, je veux aujourd’hui la mettre au service du bien commun. »
"Aujourd'hui, je me sens prête"
En tant que fille de Paul Quilichini, « j’ai baigné dans la vie locale sartenaise depuis que je suis toute petite", souligne-t-elle. De son père, Elisabeth Quilichini - de Lesquin dit avoir hérité des mêmes valeurs, telles que « le goût du travail, l’intégrité et le respect ». Suite à son décès, « la période de deuil a été assez pénible et longue, mais aujourd’hui je me sens prête à me mettre au service de cette ville qui m’a tant donnée ».
Sa liste Pà Sartè / Pour Sartène "avance très bien, on n'est pas loin de l'avoir finie", annonce cette jeune cheffe d'entreprise. Elle dit s'être rapprochée de Sartenais se distinguant par leur « diversité d’expériences professionnelles et de vie », sans marqueurs politiques manifestes, de droite ou de gauche : "Les profils seront divers, même si j'ai une sensibilité de droite, comme mon père. Mais mon intention première, c'est de créer une liste d'ouverture." Par sa candidature, Elisabeth Quilichini - de Lesquin espère également « introduire un regard féminin fait d’écoute, d’exigence et de sens du concret ».
Son programme
Si elle est élue maire, cette maman de quatre enfants envisage de créer des parkings en centre-ville (en plus de navettes l’été), d’embellir le coeur de ville par une rénovation de l’habitat ancien et le ravalement de façades, d’ouvrir une consultation démocratique sur le partage de l’espace public entre voitures, terrasses et piétons. Elle souhaite aussi constituer des réserves foncières pour accueillir de nouvelles activités économiques et services public. Enfin, soucieuse de faire perdurer la mémoire de sa ville, elle envisage de créer un musée sur l’histoire de Sartène et des Sartenais.
