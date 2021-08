Sartè : les vendanges approchent au Casteddu di Baricci

- Ce domaine est un bel héritage familial. Le reprendre était une vocation pour vous ?

- Tout à fait. Cela fait deux siècles qu’il est dans ma famille. J’ai donc naturellement orienté mon parcours scolaire avec un passage à l’institut de gestion à Dauphine, un master viticole à Bordeaux, et plusieurs stages au Languedoc, à Montpellier, ainsi qu’en Italie.

A l’âge de 25 ans, je suis rentrée à Sartè pour me lancer dans la gestion du domaine qui est assez vaste puisqu’il s’agit d’une entité agricole, axée sur la culture de la vigne, l’agro-tourisme, l’huile d’olive… Je fabrique du vin. Je fais tout sur 7 hectares de vignes, avec mes ouvriers. Ce métier est une véritable passion : nous travaillons autour du fruit, de la plante, de la table. La pluralité de cette profession est fascinante. Cela demande de la discipline, une bonne gestion puisque je suis mon propre patron, une capacité de prendre des décisions, mais aussi de détenir des moyens humains, techniques, administratif etc.





- Comment s’annoncent les vendanges de cette année ?

- Comme chaque année, nous commencerons vers le 23 avec le blanc. Avec le gel de début avril nous avons subi une perte de 30% de production de la récolte mais les vignes qui n’ont pas gelées seront mures dans quelques jours et les autres atteindront la maturité un peu plus tard.

Hormis l’épisode de gel, le millésime est très joli car nous avons eu un printemps pluvieux, et un été chaud comme il faut, sans maladies. Donc cela se profile bien. Pour l’heure, en terme de degré ce n’est pas encore ça, mais pour les blancs nous approchons la maturité.





- Combien de temps durent les vendanges ?

- Les vendanges, la coupe, la récolte durent approximativement un mois, voire 7 à 8 semaines. Il y a le travail de cave à effectuer derrière qui lui dure un bon mois. Cela fait un total de 2 mois. C’est très intense. Le travail du vin derrière est l’aboutissement d’une année de travail. Les erreurs et les bons choix se payent !

Pendant cette période on recrute 13 vendangeurs qui viennent de Pologne depuis longtemps. On a également un personnel permanent composé de 4 personnes.





- La crise sanitaire a eu un impact aussi sur la production ?

- Le contexte sanitaire n’a pas été simple à gérer car il nous a empêché de vendre aux restaurants. Pour la commercialisation jusqu’en mai cela a été compliqué. On ne vend qu’aux restos, aux cavistes et aux magasins de produits corses. J’ai continué à tourner avec les commerciaux pour visiter mes clients, nous avons fait des animations, des soirées afin de présenter mes vins et de faire des dégustation. C’est compliqué depuis la Covid19 mais nous avons une belle reprise. Cette saison tout le monde était au rendez-vous, nous avons bien vendu. Nous avons été aidé par la PGE et l’ODARC pour l’achat de cuves de stockages afin de stocker la récolte. Lors de la fermeture des restaurants, heureusement que nous avons pu poursuivre la vente directe. Nous l’avons d’ailleurs développé avec de la vente à emporter des cavistes… Nous avons tout de même connu de grosses baisses avec les fermetures mais nous avons les reins solides.



- Avez-vous des objectifs, des projets de développement ?

- Ce métier nécessite un réel investissement, il y a aussi des aléas. Avec cette crise, c’est tout de même rude. Je poursuis mon travail sur le cépage corse, je replante des vieux cépages, j’essaye de me les approprier. Je travaille également avec de la levure indigène, ainsi que tous les produit les plus proches du terroir qui existent. Je me concentre désormais sur cette proximité avec le territoire pour développer le domaine.