Bastia : les sacs de luxe en… éponge de Ghislaine Ferri

« J’ai toujours aimé travailler, façonner le tissu, quel qu’il soit avec mes mains » souligne Ghislaine Ferri. « J'ai appris l'art de la couture avec mon arrière-grand-mère Juliette. Toute petite je l’aidais et un jour elle m’a offert un kit de couturière. Mon travail, ma situation de mère de famille, 4 enfants, ne m’avaient guère laissé le temps jusqu’à aujourd’hui ». C’est durant la pandémie que Ghislaine remet le dé à son doigt, le fil dans le chas de l’aiguille et ressort sa machine à coudre. « Durant la crise covid avec des amies nous avons confectionné des masques. Je n’ai plus rangé ma machine depuis ». Pour parfaire son éducation artistique, Ghislaine Ferri a pris durant un an des cours avec Laura Stella, une styliste insulaire bien-connue. « J’ai dessiné moi-même le logo de ma société, composé d’emblèmes de la Corse : couronne, immortelle, et rose, symbole de la passion, de l’amour ».Originalité de ses créations, le tissu : une éponge « Oeko-tex » sans pesticide, de différentes épaisseurs. « L’éponge est synonyme de légèreté et d'élégance. Chaque point, chaque couture, chaque broderie porte l'empreinte de ma passion, de mon amour pour les belles choses. Dans mes sacs en éponge, chaque détail est une promesse de douceur et de praticité. L'intérieur, déperlant, est revêtu de cretonne enduite. Pour ma matière première j’ai fait le choix d’un fournisseur insulaire». Les serviettes assorties, brodées avec soin, sont un hymne à la créativité et à la joie de vivre de notre bastiaise. « J’ai déjà plus d’une centaine de sacs et serviettes en stock et j’envisage de créer des coussins et des pochettes assortis. Pour l’instant la vente ou les commandes se font sur instagram et sur mon site mais je pense aussi avoir des lieux de vente. Je serai aussi au salon Creazione en juin ».