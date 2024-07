Dans un communiqué diffusé ce jeudi,A MANCA exprime son opposition radicale au Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD) proposé par Femu A Corsica. "L'installation d'incinérateurs et la privatisation du traitement et de la collecte des déchets sont dénoncées comme des mesures attentatoires aux intérêts collectifs." dénonce le mouvement. A MANCA souligne les risques sanitaires, l'influence des lobbies privés et les dangers de la pègre. L'organisation critique également la sacralisation du tourisme de masse, perçu comme nuisible. Elle s'associe aux voix d'Eculugia Sulidaria et du collectif Corsica Pulita, appelant à l'unité et à l'action collective pour rejeter ce plan. A MANCA rappelle que des alternatives à l'incinération existent et dénonce le manque d'efforts de la grande distribution pour réduire les emballages. Pour l'association, seule une alternative politique radicale peut offrir un espoir face à la ruine programmée de la région.