Dans un communiqué transmis à notre rédaction "L’Associu Corsu di a Salute a pris acte de l’appel lancé par un collectif de praticiens hospitaliers.

Une ingérence administrative permanente risque aujourd’hui de conduire au départ de nombreux médecins de l’Hôpital de Bastia dans les prochains mois.

Le non renouvellement récent du contrat d’un praticien spécialisé en chirurgie mammaire, malgré un besoin réel et vital dans ce domaine, n’est pas un cas isolé.

Au-delà du caractère totalement arbitraire de cette décision, c’est tout le fonctionnement de la direction de l’Hôpital de Bastia et de l’ARS qui mérite d’être questionné : il y a des comptes à rendre tant aux professionnels de Santé qu'aux patients, otages d’une gestion administrative calamiteuse qui leur est imposée depuis trop longtemps.

Nous assurons notre consœur, le Docteur Laetitia Rocca, et ses confrères de notre soutien face à une décision bureaucratique aussi brutale qu’incompréhensible, mais qui met bien en évidence les errements d’une administration hors sol, et les obstacles auxquels sont confrontées toutes les bonnes volontés qui œuvrent au quotidien pour améliorer l’offre de soins en Corse."