Rugby : Florian Grill en Corse du 8 au 11 mai

La Ligue Corse de Rugby s'apprête à accueillir la semaine prochaine, la visite du président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill. L'occasion pour le responsable de l'ovalie française d'aller à la rencontre des dirigeants régionaux en étant au plus près des réalités insulaires. La première étape de cette venue en Corse débutera le jeudi 8 mai au stade du RC Ajaccio à Sarrola. Le président de la FFR se rendra dans l'après-midi à Bastia où le lendemain vendredi 9 mai sera dédiée à une journée de travail qui précédera en fin d'après-midi un moment bien plus convivial lors d'une réception qui se déroulera dans l'auditorium du musée de Bastia au coeur de la Citadelle. Le samedi 10 mai en matinée le patron du Rugby français sera présent lors de l'ouverture du rassemblement de l'Ecole de Rugby de Bastia XV, il se rendra, ensuite dans l'extrême sud à Porto-Vecchio et Bonifacio avec une halte en amont à Ventiseri. La fin de cette visite est prévue le dimanche 11 mai.