Bastia : vives tensions après le non-renouvellement d’un médecin à l’hôpital

Le climat se tend entre les praticiens et la direction du centre hospitalier de Bastia. Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi, le collectif des praticiens hospitaliers de Haute-Corse, créé le 9 avril dernier, dénonce une décision administrative jugée “lourde de conséquences” pour l’offre de soins. En ligne de mire : le non-renouvellement du contrat d'une gynécologue-chirurgienne spécialisée en chirurgie mammaire. Selon le collectif, la praticienne devait poursuivre son activité au sein de l’hôpital à hauteur de 40 %, sans assurer de garde, un fonctionnement “validé en interne” pour une durée de six mois. Mais le collectif indique que le 1er avril dernier, le médecin a été informé “de manière unilatérale et sans convocation préalable, du non-renouvellement de son contrat, avec une cessation d'activité annoncée au 30 juin”.



D’après le collectif, “le motif avancé par l'administration reposerait sur une éventuelle prise de contact avec un établissement privé pour une activité bénigne et sur l'absence de garde, pourtant validée et assumée par l'ensemble de l'équipe médicale”. Une justification que rejettent les membres du collectif. “Elle a simplement demandé s’il était envisageable de pratiquer les interventions bénignes, hors cancérologie, dans les cliniques aux alentours, faute de place au sein de l’hôpital”, explique l'une des membres. “Elle s’est simplement renseignée sur la possibilité d’exercer une activité complémentaire, non concurrentielle de celle de l’hôpital.” Selon elle, d’autres médecins de l’hôpital ont pourtant des conventions leur permettant de travailler à temps partiel dans le privé, notamment depuis la crise du Covid.