Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Nicolas De Peretti ?

Nicolas de Peretti a fait de son année 2025 une véritable leçon de courage et de générosité. Un an après avoir affronté un cancer, ce Sartenais de 42 ans a choisi de transformer l’épreuve en engagement, en se lançant un défi hors du commun au service des autres.
Le 10 octobre dernier, ce confrère de la Compagnia del Santissimo Sacramento s’est élancé sur la Via di San Francesco, de Rome à Assise, pour un périple de près de 300 kilomètres à pied, entouré d’une dizaine de compagnons. Une marche profondément spirituelle, pensée à la fois comme un accomplissement personnel mais aussi comme un acte de solidarité.
En lien avec l’Œuvre d’Orient, Nicolas de Peretti a en effet souhaité mener une collecte pour soutenir un projet de santé au Liban, destiné à sécuriser l’alimentation électrique de structures médicales opérant dans des zones fragilisées.
Plus qu’une simple aventure physique, ce pèlerinage s’inscrivait en outre dans une démarche de gratitude et de transmission, guidée par les valeurs franciscaines. Pour Nicolas de Pertti, Saint François, dont l’influence en Corse demeure forte, a été un repère spirituel fort tout au long de son combat contre la maladie, qu’il a voulu aller au-delà de lui-même, en rendant hommage à la Providence qui, selon lui, l’a accompagné dans son rétablissement.
En 2025, Nicolas de Peretti a ainsi fait de l’épreuve qu’il a traversée une force, transformant un combat intime en message d’espérance et en aide concrète, tout en portant haut des valeurs de solidarité et d’humilité.
Le 10 octobre dernier, ce confrère de la Compagnia del Santissimo Sacramento s’est élancé sur la Via di San Francesco, de Rome à Assise, pour un périple de près de 300 kilomètres à pied, entouré d’une dizaine de compagnons. Une marche profondément spirituelle, pensée à la fois comme un accomplissement personnel mais aussi comme un acte de solidarité.
En lien avec l’Œuvre d’Orient, Nicolas de Peretti a en effet souhaité mener une collecte pour soutenir un projet de santé au Liban, destiné à sécuriser l’alimentation électrique de structures médicales opérant dans des zones fragilisées.
Plus qu’une simple aventure physique, ce pèlerinage s’inscrivait en outre dans une démarche de gratitude et de transmission, guidée par les valeurs franciscaines. Pour Nicolas de Pertti, Saint François, dont l’influence en Corse demeure forte, a été un repère spirituel fort tout au long de son combat contre la maladie, qu’il a voulu aller au-delà de lui-même, en rendant hommage à la Providence qui, selon lui, l’a accompagné dans son rétablissement.
En 2025, Nicolas de Peretti a ainsi fait de l’épreuve qu’il a traversée une force, transformant un combat intime en message d’espérance et en aide concrète, tout en portant haut des valeurs de solidarité et d’humilité.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
-
Le Conseil d'État n'admet pas le pourvoi d'une juge corse déplacée disciplinairement
-
Un ex-berger, acquitté en 2020, définitivement condamné à 15 ans pour l'assassinat d'un élu de Soccia
-
Confit des bus à Ajaccio : la CCI alerte sur un conflit qui dépasse "le seuil de soutenabilité pour le tissu commercial de la Ville"
-
La relève corse de l’escalade brille au championnat PACA de bloc
-
Michel Castellani : « Il y a incompatibilité entre les politiques du Sénat et de l’Assemblée sur le budget de l’Etat »