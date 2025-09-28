Sartene - Le jour où le cancer a changé la vie de Nicolas de Peretti

« Le matin, j’avais un rendez-vous quotidien avec la mort »

Le 18 juin 2024, tout a basculé. « Après des mois d’attente, une lourde opération et une paralysie, le diagnostic est tombé : cancer », se souvient Nicolas de Peretti. « Ce jour-là, on est entre le soulagement d’enfin savoir et l’inquiétude. »

La première question fut immédiate : comment l’annoncer à ses proches ? Face à lui, la professeure Bertolus lui a répondu avec compassion : « Maintenant, il va falloir que vous vous occupiez de vous. Vos proches n’ont pas à être protégés, ils vous soutiendront. »

Mais le Sartenais a affronté la maladie en silence. « Je ne disais jamais rien de ce que je ressentais, tant physiquement qu’émotionnellement, tant les regards de mes proches me faisaient plus de mal que les séances de rayons. »

L’été 2024 fut alors marqué par des dizaines de séances de radiothérapie. « Le matin, j’avais un rendez-vous quotidien avec la mort. Je lui ai dit qu’elle était venue trop tôt, que je n’avais pas encore terminé mon parcours terrestre. »



Un nouveau défi : la Via di San Francesco

Un an plus tard, Nicolas de Peretti se prépare à un autre rendez-vous : le 10 octobre 2025, il partira, en compagnie d'une dizaine de personnes, de Rome pour plusieurs semaines de marche sur la Via di San Francesco, jusqu’à Assise. « Partir, essayer de dompter ce corps, c’est en soi un défi. Mais peut-être me faut-il remercier la Providence. »

Ce choix n’est pas anodin. Lors d’une marche de 1000 kilomètres entre la Suisse et Rome, il avait hésité à bifurquer vers Assise. « Je ne l’ai pas fait, mais certainement que mon choix est guidé par cela. »



« Saint François est le personnage qui aura le plus influencé la Corse »

Ce pèlerinage prend racine dans une fidélité. « Pour le Sartenais que je suis, le Corse, le membre de la multiséculaire Compagnia Del Santissimo Sacramento, Saint François est le personnage qui aura le plus influencé la Corse. Les valeurs franciscaines sont consubstantielles à ce que nous sommes. »



Un engagement au Liban avec l’Œuvre d’Orient

Cette marche sera aussi un acte de solidarité. En lien avec l’Œuvre d’Orient, Nicolas de Peretti a choisi de soutenir un projet de santé au Liban : permettre à des structures médicales de disposer d’une alimentation électrique stable. « Je préfère le préciser : les structures de l’Œuvre, qu’elles soient scolaires ou de santé, sont ouvertes à tous, sans conditions de croyance. »

Un engagement qu’il résume ainsi : « Ce n’est que dans les ténèbres que les étoiles brillent.»