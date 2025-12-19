Une nouvelle croix trône au clocher de Notre-Dame-de-Lourdes à Bastia

Cette croix installée ce 19 décembre constitue la 3e pour cette église bastiaise inaugurée voilà presque 110 ans, le 3 décembre 1916, et consacrée en mars 1917. « La croix d’origine de 90 kg, avait déjà était remplacée le 21 janvier 1967, car elle menaçait de tomber », explique le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, doyen de la ville. « À l’époque cela a relevé d’un véritable exploit sportif de la part des pompiers de Bastia sous les ordres du lieutenant Roncaglia pour la sectionner. Pas de nacelle à l’époque, mais deux échelles qui avaient été dressées. Ils avaient installé au sommet une poulie qui avait servi à hisser le chalumeau pour la découper et ensuite la descendre. Une nouvelle croix de 85 kg avait été dressée par la suite. C’est celle-ci que nous avons dû descendre en avril, car elle menaçait le clocher et l’avait lézardé. Le clocher sans croix a d’ailleurs beaucoup questionné, hors les paroissiens. Et c’est bon signe. Ça veut dire que les gens la regardaient et s’étonnaient qu’elle ne soit plus là ».





En amont de la pose ce vendredi 19 décembre, sur le clocher le socle de la nouvelle croix avait été raboté, puis un nouveau coffrage coulé.

La nouvelle croix a été fabriquée à l’identique par la ferronnerie Felicelli de Monte, en matériaux plus modernes, plus légers, en inox doré, de 3,90 m sur 2 m. «Cette croix a été financée entièrement par la paroisse et représente un investissement conséquent », précise le père Nicoli. Avant d’être insérée dans le clocher, elle avait été exposée durant plusieurs jours dans l’église et bénie lundi 15 décembre à l’occasion de la messe anniversaire de la visite du Pape François à Ajaccio. Les paroissiens, environ 500, avaient pu inscrire leurs noms sur un document glissé à l’intérieur de la croix : «Cette croix est très importante. On la voit en sortant du tunnel, en entrant en ville, en arrivant par bateau. On l’a voulu dorée, car la croix du Christ est vie et doit être glorieuse. Elle est pour nous un signe de foi ».





À 14 heures, le Père Nicoli et la croix ont pris place dans la nacelle de CNC Levage avec les ouvriers. Une lente ascension de la flèche puis un beau moment d’émotion lors de la bénédiction de la croix à 45 m de hauteur. À 14h10, étincelante, elle se dressait de nouveau au sommet de l’église sous les vivats d’une foule nombreuse.

Quant à l’ancienne croix, elle trône désormais dans le jardin de l’église, entre le Christ sur sa croix et la Madonna.