Confit des bus à Ajaccio : la CCI alerte sur un conflit qui dépasse "le seuil de soutenabilité pour le tissu commercial de la Ville"

« Le conflit social en cours dans les transports publics ajacciens, particulièrement long, vient éprouver de manière désastreuse l’activité de nos ressortissants, en particulier dans le secteur du commerce de proximité, au moment même où la période des fêtes de fin d’année vient traditionnellement dynamiser leur fréquentation ». Alors que la grève des chauffeurs de bus du réseau Muvistrada lancée le 2 décembre dernier par le STC et rejointe depuis par la CGT et FO semble dans l'impasse, dans un communiqué, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse alerte ce vendredi sur les conséquences du conflit qui « atteignent, et même dépassent déjà, le seuil de soutenabilité pour le tissu commercial de la Ville, déjà fortement impacté par la conjoncture et les effets de contraction majeurs, tant de la baisse du pouvoir d’achat, que de l’évasion liée au commerce numérique ».



De facto, la CCI de Corse appelle d’une part les syndicats « à ne plus réaliser de blocages, à rétablir le service minimum pour desservir le parking de la Miséricorde, et à une issue rapide des négociations de sortie de conflit par leurs échanges directs », ainsi qu’à « la mise en place d’une cellule d’accompagnement des commerces concernés ».



« Les élus et les techniciens de l’institution consulaire se tiennent prêts à apporter leur concours à la mise en place de cette cellule et à la définition des mesures de soutien qui sont attendues de manière légitime par les commerçants ajacciens, tant leurs pertes de chiffres d’affaires sont massives et irrémédiables », affirme encore l’institution.