Bastia - Les instruments de musique personnels de Simon Vinciguerra exposés à U Vechju Liceu

En vérité, l’ancien collège jésuite de Bastia consacre un cycle d’hommages à Simon-Jean Vinciguerra. C’est d’abord un film réalisé par les élèves ; puis une belle fresque originale de l’artiste Marcè Lepidi, inaugurée le mois dernier accompagnée de l’exposition des archives personnelles de ce professeur hors du commun ; cette fois c’est le musicien et compositeur qui est mis en avant.





Cette exposition procède d’une coopération avec la municipalité de Bastia. La Ville prête les instruments de musique issus du fonds privé Simon-Vinciguerra de la Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà en lien avec les classes CHAM (Classes à horaires aménagés musique) présentes dans l’établissement. Ce partenariat, placé sous l’autorité du maire, Pierre Savelli, encouragé par Philippe Peretti, adjoint au maire en charge du patrimoine, procède d’une longue collaboration avec Linda Piazza, directrice de la bibliothèque.





On peut désormais admirer dans les couloirs de cet ancien couvent une mandoline, une guitare et un violon. Ces compagnons du professeur résistant, ont été dévoilés lors d’un moment musical où Marie-Line Vallecalle, rare mandoliniste bastiaise, a distillé d’agréables tremolos tandis que les élèves de la section CHAM, la classe de 5e, et les violonistes de la 4°, emmenés par leur professeur Claude Davin ont interprété trois morceaux composés par Simon Vinciguerra. Ces compositions venaient illustrer ses pièces de théâtre.

Auteur, musicien, poète, historien, enseignant, homme politique, résistant, un parcours plein d’enseignements pour les élèves qui fréquentent le collège Simon-Vinciguerra rappelé par Pierre Rossi le principal du collège en présence notamment de Linda Piazza, Philippe Peretti, Jean Baggioni et les enseignants di U Vechju Liceu di Bastia.