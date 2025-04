Ce lundi 5 mai à 20h35, la chaîne KTO diffusera Corse romane, un documentaire consacré au patrimoine religieux de l’île, à travers les vestiges souvent méconnus de l’époque romane.

Signé Pierre-Antoine Suisini et produit par Baïkal Production, ce film suit Claudine et Philippe, un couple d’historiens belges passionnés, qui ont exploré plus de 400 sites disséminés dans toute la Corse. Leur travail s’inscrit dans la lignée de l’archéologue Geneviève Moracchini-Mazel, pionnière dans l’étude de ce patrimoine insulaire.



En donnant aussi la parole à des chercheurs corses, ce documentaire propose une plongée dans l’histoire religieuse, sociale et paysagère d’une île encore pleine de mystères.