Calvi - Dans la peau d’un pompier, le temps d’une journée

Ce dimanche 8 juin, la caserne des sapeurs-pompiers de Calvi a ouvert grand ses portes au public pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la solidarité. Organisée par l'Amicale des sapeurs-pompiers, cette initiative permet aux visiteurs, petits comme les plus grands, de plonger dans l'univers de ces femmes et hommes du feu, souvent discrets mais toujours présents quand l'urgence frappe. Entre démonstrations impressionnantes, animations pour petits et grands, et échanges chaleureux, l'événement a une fois de plus conquis les curieux.





Cette journée portes ouvertes a offert bien plus qu'un simple aperçu du quotidien des pompiers :

elle a renforcé le lien entre la population et ces héros du quotidien. Grâce à l'investissement de l'Amicale et de tous les volontaires, le public repart avec des souvenirs, des sourires... et peut-être, pour certains, une vocation naissante.