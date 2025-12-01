Les acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences se mobilisent à Ajaccio

A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement des Orange Days (campagne TOUS UNiS jusqu'au 10 décembre), plusieurs événements sont organisés cette semaine à Ajaccio.

L'Agora des Cannes accueille ce mercredi 26 novembre à 14h une conférence "Adolescence et (Cyber) Harcèlement" avec Arnaud Gallais (Mouv'Enfants) et Bertrand Charruaud (Maison de Protection des Familles). Elle sera suivie d'une table ronde à 15h sur le harcèlement et le cyberharcèlement dans le sport avec Vannina Paganini Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, Dumè Beovardi, Mathieu Briand, Arnaud Gallais et Paule Maerten (EVARS 2A). A 17h, une initiation au Krav’Maga sera animée par Mathieu Briand. La journée se poursuivra au cinéma Laetitia à 18h avec la projection de "Tu n'es pas seule". Ce ciné débat sera animé par Annick Peigné-Giuly de Corsica Doc.



Le CIDFF de Corse-du-Sud propose également plusieurs rendez-vous cette semaine avec ce mardi 25 novembre à 10h un "Café parents" sur les violences conjugales et parentalité dans les locaux du CIDFF, Hauts de Bodiccione (inscription par mail : psychologue.cidff2a@gmail.com). L'après-midi, une conférence gesticulée « Femme s'accorde au masculin » se tiendra à l'espace Diamant à 18h30 (entrée libre).

Ce mardi également, une opération "sachets à pain" sera menée dans toutes les boulangeries de l'île. Toutes les boulangeries distribueront des sachets à pain sous forme de violentomètre avec les numéros d'urgence à contacter.