Biguglia - Un banc rouge contre toutes les formes de violences installé par les collégiens

« Ce projet a été impulsé, piloté par nos deux enseignantes référentes Egalité filles-garçons, Hélène Franceschi, professeure de sciences physique, et Sabrina Kacer, professeure de math » nous explique Yannick Decombes, la principale de l’établissement. A leurs côtés des élèves des 4e Delta et B1, de l’atelier Jardin-bricolage, du parcours artistique danse mais aussi des élèves de chaque classe de l’établissement.

« C’est un projet pluridisciplinaire qui associe ainsi plusieurs enseignements et qui a donné lieu à une création artistique et plurilingue. Ce projet, en liaison avec l’association Femmes Solidaires, s’inscrit dans une démarche forte de prévention, de solidarité et de promotion de l’égalité. Notre établissement possède déjà le Label 2 de la Démarche globale de Développement Durable et on vise le 3 »





L’inauguration s’est faite en présence de plusieurs personnalités notamment Anne Chiardola, DASEN de Haute-Corse, Anne-Marie Natali, maire de Borgo, Noël Tomasi, premier adjoint au maire de Biguglia, Rosy Sarrola, présidente de l’association femmes solidaires de Corse…

Le banc a été construit par les élèves de SEGPA à partir de palettes de bois et peint en rouge à l’aide d’une peinture écologique. « Nous avons déjà 30 bancs rouges en Corse » souligne Valérie Romiti de Femmes Solidaires. « Les deux premiers ont été installés en même temps à Ajaccio et Bastia le 25 novembre 2017. Ces bancs rouges, couleur du sang, débloquent les paroles, incitent les femmes à parler sur la violence, le harcèlement notamment ».





Un investissement total du collège

« Je suis très fière de l’investissement du collège, synonyme d’engagement fort, collectif, pour un message de paix et d’amour » déclare Yannick. Decombes. « C’est un privilège pour nous d’avoir aujourd’hui ce banc, ce symbole fort. Si le rouge rappelle les violences, ce banc doit véhiculer paix, espérance, égalité, respect. Il doit être une halte, une invitation à la réflexion. En le croisant on se rappelle qu’il faut ouvrir son cœur à l’autre».

Anne Chiardola, directrice académique des services de l'éducation nationale en Haute-Corse, n’a pas tari d’éloges non plus plus cette réalisation : «Je suis moi aussi très fière de cet engagement des enseignants, des élèves, de tout le staff de l’établissement. Nous sommes là pour un sujet délicat mais porté par l’espoir. Je citerai Nelson Mandela : -Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, je ne le serai pas - J’envoie aussi un message à toutes les jeunes filles : Soyez audacieuses, prenez votre place, ayez des projets de rêves ».





L’inauguration de ce banc, un de plus, était un moment d’émotion pour Rosy Sarrola, la présidente de Femmes Solidaires, une association qui a fêté cette année ses … 80 ans d’existence: « Ce banc est là pour dénoncer un fléau national. Derrière ce banc se cachent des récits, des voix, un éveil des consciences. C’est un symbole fort pour construire un monde sans violence, où le respect est une priorité. Cette implantation peut rompre la chaine de la violence. Parler, dénoncer c’est protéger les victimes. Avec ce banc on refuse toute forme d’exclusion ».





Durant les 2 heures de cette manifestation, les élèves n’auront de cesse de clamer des slogans, des poèmes, des citations aux valeurs positives, de chanter, en français, en corse, en anglais, en italien et en espagnol, le courage, l’amour, la paix, la solidarité, le respect, l’égalité. Une belle implication qui se termina par une chorégraphie et une reprise en chœur de « All you need is love » des Beatles . Une belle jeunesse dont les parents, les enseignants, les éducateurs peuvent être fiers.