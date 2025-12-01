Ajaccio - Aiutu Corsu organise une nouvelle collecte alimentaire le 29 novembre

Sous le slogan « Le Sida existe encore. La solidarité aussi ! », l’opération vise à rassembler des denrées non périssables - pâtes, riz, conserves, huile, café - ainsi que des produits d’hygiène comme le savon, le dentifrice ou la lessive. Ces biens seront ensuite distribués aux personnes vivant avec le VIH/Sida, souvent confrontées à des difficultés matérielles durables. L’association assure leur accompagnement social et sanitaire tout au long de l’année.



Pour Sylvie Marcaggi, présidente d’Aiutu Corsu, cette journée joue un rôle essentiel : « Au-delà de la collecte, c’est un moment fort de solidarité et de visibilité. Le VIH existe encore, et beaucoup de personnes que nous accompagnons vivent des situations très précaires. Chaque don, même modeste, fait une réelle différence dans leur quotidien. »



Tout au long de la journée, les bénévoles seront présents devant les magasins partenaires pour accueillir les donateurs, expliquer l’usage des dons et rappeler les enjeux toujours actuels de la lutte contre le VIH. L’association souhaite une participation large afin de renforcer son action de soutien auprès des personnes les plus fragiles.