Stonde di Vita : les vidéos

Charles Monti le Mercredi 31 Décembre 2025 à 00:45

Corse Net Infos a lancé ce mercredi 1er octobre une nouvelle série vidéo pour ses réseaux sociaux : Stonde di Vita. Chaque semaine, Livia Santana suit une personnalité locale, connue ou non, dans son quotidien, pour mieux faire découvrir celles et ceux qui font vivre la Corse aujourd’hui.

Retrouvez ici ces "stonde di vita" des invités qui ont accepté de jouer le jeu avec Corse Net Infos depuis le début du mois d'octobre 2025