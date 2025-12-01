Duathlon di U Nebbiu : une édition record attendue ce dimanche 30 novembre

L’édition 2025 servira à la fois de finale du championnat de Corse de duathlon et de manche du championnat de France. Le niveau de compétition s’annonce élevé, avec la présence d’athlètes confirmés, de clubs régionaux et de participants venus de toute l’île, attirés par l’envergure de cette journée à Saint-Florent.



L’épreuve conserve aussi une dimension stratégique pour le tourisme sportif hors saison. Dans une période habituellement plus calme, la manifestation contribue à dynamiser le territoire en valorisant ses paysages, des routes des vignobles au golfe de Saint-Florent, en passant par les pinèdes et les villages du Nebbiu.



L’organisation prévoit un dispositif solide mobilisant 90 bénévoles chargés de la sécurité, de l’accueil du public et de l’encadrement des différentes courses. Des épreuves destinées aux enfants et aux adolescents sont également programmées, afin d’intégrer les plus jeunes à cette journée sportive et d’assurer une continuité dans la pratique.



Le soutien de la mairie de Saint-Florent, de l’Office du tourisme du Nebbiu–Conca d’Oru et des commerçants locaux a permis de consolider cette édition, qui s’annonce comme un moment marquant pour la micro-région. Le rendez-vous de dimanche devrait rassembler sportifs, familles et spectateurs autour d’une édition record qui associe performance, mise en valeur du territoire et engagement local.