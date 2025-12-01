Radinus, le logiciel open source créé à Borgu pour faciliter la gestion de son budget personnel

Proposer un logiciel qui permet de gérer ses dépenses et son budget personnel : c’est le pari que s’est lancé Fabrice Garcia en créant Radinus il y a un an et demi à Borgu. Une plateforme déjà téléchargée plus de 6 000 fois entre les mois d’octobre 2024 et 2025, mais qui n’avait à l’origine pas vocation à devenir un outil pour le grand public. « J’ai fait des études d'informatique, et j’ai toujours été passionné par la programmation depuis mon adolescence. J’ai trouvé plusieurs emplois, j’ai fait un peu le tour de l’informatique, j’ai été technicien, j’ai été programmeur, je me suis débrouillé. Il y a cinq ou six ans, je suis rentré dans la fonction publique en tant que technicien informatique, et à côté, j’ai continué à faire des mini-programmes, des exemples de codes que je publiais sur Internet pour apprendre aux gens à programmer, de quelques centaines de lignes. »





Un jour, il décide de créer un exemple « un peu plus gros ». « C'est comme ça que Radinus est né, non pas pour qu'il soit utile pour les gens, mais simplement pour être un exemple de programmation pour apprendre aux programmeurs débutants à développer. Je n’avais pas du tout dans l'idée de le déployer, de le rendre populaire. Je ne donnais d’ailleurs que le code source, il n’était pas exécutable par des personnes lambda, c’était uniquement destiné aux développeurs qui voulaient voir comment ça marchait. Et puis, petit à petit, des gens m'ont dit que ça commençait à devenir intéressant et que c’était bête de ne pas en profiter, et ils m’ont dit que je devrais essayer de le distribuer. »





Après plusieurs demandes, Fabrice Garcia lance officiellement Radinus dans le courant de l’année dernière. Conçu pour aider chacun à suivre ses finances personnelles, le logiciel permet d’entrer manuellement ses opérations ou d’importer les fichiers fournis par sa banque. Chaque dépense est ensuite catégorisée : alimentation, loyer, factures, loisirs… et même attribuée à une personne précise au sein du foyer. « Ils trient ces opérations, et le logiciel crée des statistiques et répertorie le montant dépensé pour chaque catégorie. Il historise tout, et c’est même possible de voir mois par mois les statistiques des dépenses. »





Un logiciel open source





En un an et demi, Radinus a trouvé son public. Si le logiciel est encore peu connu à l’international, malgré quelques téléchargements aux États-Unis et une version en anglais, il a déjà été téléchargé environ 6 000 fois entre les mois d’octobre 2024 et 2025, surtout dans les pays francophones. « Au départ, je n’avais qu’un ou deux téléchargements, et c'est monté petit à petit en puissance », glisse-t-il. Avec Radinus, Fabrice Garcia souhaite surtout aider les gens à mieux gérer leurs dépenses. « Je crois que les gens ne font pas leurs comptes volontiers. Certains le font deux mois, trois mois, et après, ils arrêtent, d’autres le font de tête et essaient de calculer combien ils peuvent dépenser, mais c’est une corvée. Ici, ils importent leur fichier, et tout est calculé directement. »





Parmi les utilisateurs, il retrouve, avec surprise, « beaucoup de retraités », mais aussi des catégories socioprofessionnelles très différentes. « Il y a beaucoup de gens qui ont des revenus modestes, qui comptent, pour qui chaque sou est important, et qui veulent vraiment avoir une vision claire de ce qu'ils font. Et inversement, j'ai vu des gens avec des revenus assez importants utiliser Radinus aussi. » Malgré le succès croissant de Radinus, Fabrice Garcia est clair : « Je ne tire aucun profit de Radinus, et je n’ai pas envie de gagner de l’argent avec ça, parce que c’est un logiciel que je développe sur mon temps libre. »





Aujourd’hui, Radinus reste gratuit, et surtout open source. « Le code source est public, et le logiciel est en licence MIT, c’est-à-dire la plus libre possible, ce qui signifie que les gens ont le droit de copier Radinus, de modifier le code source, voire même de vendre leur version du logiciel s’ils le veulent. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit, c'est de m'imputer une responsabilité dans le code ou de se retourner contre moi, parce que je leur ai donné le programme à titre gratuit. Mais sinon, chacun peut faire ce qu’il veut avec le code source. »



Néanmoins, il continue « d’améliorer le logiciel sur [mon] temps libre », et espère pouvoir développer d’autres variantes dans le futur. « À plus long terme, et c'est loin d'être fait parce que je vais encore le perfectionner, j’aimerais faire une version en lien avec le monde associatif parce que les associations ont énormément besoin de connaître leurs dépenses, d'avoir une espèce de comptabilité interne avec les adhésions. Je vais probablement aller vers là, ou vers le monde des autoentrepreneurs, ce n'est pas impossible. »

