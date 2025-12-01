Ligue contre le cancer 2A : Une conférence ce soir à 18h à l'Hôpital Privé Sud Corse pour parler du cancer de la prostate

Le comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le Cancer organise ce soir la première édition de sa série de conférences grand public "Docteur c'est grave ?" en partenariat avec l'Hôpital Privé Sud Corse.

Cette première conférence se déroulera à 18h à l'Hôpital Privé Sud Corse (salle de conférence) et portera sur le cancer de la prostate (sensibilisation, information, actualités) dans le cadre du challenge des Gentleman, mois de sensibilisation sur les cancers masculins, en présence de l’équipe d’urologie de l’HPSC (& l’association CUSI) : les Docteurs Arnaud, Belicar, Ménard, et Menassé.

Le programme :

Dr Ménard : Introduction, dépistage et épidémiologie

Dr Belicar : Prise en charge des formes localisées

Dr Arnaud : Prise en charge des formes métastatiques