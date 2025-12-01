CorseNetInfos
Les brèves

Trail - Dimanche la 2e édition di U Spidali Trail  25/11/2025

Deuxième rendez-vous proposé par le club des Coureurs des Crêtes, après le Trail de Bavedda, à la toute fin du mois d'août dernier, U Spidali Trail dont ce sera, également; la deuxième édition va s'élancer ce dimanche du hameau de Cartalavonu. Le coup d'envoi aura lieu à 10 heures et ce sont les coureurs de la longue distance de 15 kilomètres pour 600m de D+, baptisée I Punti qui seront les premiers à s'élancer pour un parcours passant par les points hauts que sont A Punta di u Corbu et a Vacca Morta (1.300m). Quinze minutes plus tard partiront les concurrents du Trail de 10 kilomètres U Ghjiru (300m de D+) ainsi que les marcheurs.

