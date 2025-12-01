Ligue 2 - Un Sporting Club de Bastia transformé ramène le nul (2 à 2) de Saint-Étienne !

AS Saint Etienne 2 – 2 SC Bastia (mi temps 1 – 2 )

Buts :AS Saint Etienne : Davitashvili (24ème), Davitashvili (81ème)

SC Bastia : Sebas (19ème), Tomi (34ème)Stade Geoffroy-Guichard

Arbitre : Jérémy Stinat

Avertissements

AS Saint Etienne : Pedro (53ème)

SC Bastia : Tomi (32ème), Zilliox (56ème), Ariss (76ème)

AS Saint Etienne

Larsonneur, Appiah (Maçon 61ème), Bernaueur, Nadé (Pedro 46ème), Old, Miladinovic (Stassin 60ème), Jaber, Tardieu, Cardona (El Jamali 73ème), Boakye, Davitashvili. Entraineur : Eiriki Horneland





SC Bastia

Placide, Roncaglia, Guevara (Guevara 73ème), Ariss, Ducrocq, Tomi (Etoga 88ème), Petrignani 5karamoko 88ème), Vincent (Bohnert 88ème), Zilliox, Boutrah, Sebas (Blé 73ème). Entraineur: Réginald Ray.



Dès l’entame du match, la première action dangereuse est stéphanoise. Des Verts, fidèles à leur statut de meilleure attaque de Ligue 2, ont mis la pression sur les Bastiais les premières minutes, obligeant le 4-4-3 bastiais à jouer assez bas. La domination est clairement en faveur de Saint-Étienne, qui est resté maître du ballon et du tempo.

La première occasion bastiaise arrivera au quart d’heure de jeu : centre de Zakaria Ariss après une course, pour remettre sur Jérémy Sebas au centre, dont le tir passera au-dessus de la transversale. Jérémy Sebas se rattrapera quelques minutes plus tard, ouvrant le score (19e minute) sur une frappe de 20 mètres sur une remise de Félix Tomi. L’attaquant bastiais marquera à l’occasion de cette 17e journée le premier but bastiais à l’extérieur.





La réponse stéphanoise est immédiate : profitant d’une erreur de placement défensif des Bastiais, Davitashvili, très bien servi, trompera le portier bastiais (24e). Égalité de courte durée : Félix Tomi redonnera l’avantage aux Bastiais (34ème). 2-1 pour les Bastiais dans ce qui est le match le plus abouti de la saison pour le Sporting.



Les Bastiais tiendront le coup toute la fin de la première période, avec Guevara qui sauvera un but stéphanois et une double parade de l’international haïtien Johny Placide en toute fin de première mi-temps, permettant aux Bastiais de tenir le score à la pause malgré la très forte domination stéphanoise.



Au retour des vestiaires, la pression mise par Saint-Étienne sur les Bastiais ne retombera pas, mais la défense bastiaise est restée combative, tandis que l’attaque bastiaise s’est créé plusieurs occasions. À l’heure de jeu, les Bastiais sont toujours dans le match, ce qui était l’un des défauts que le nouveau coach Réginald Ray devait régler.

À la 71e, Johny Placide stoppera net une énième incursion stéphanoise dans la surface bastiaise, qui tient le coup. À la 73e, Blé et Meynadier remplaceront Sebas et Guevara.

La pression stéphanoise est forte sur le Sporting : Davitashvili réduira le score à la 80e minute. 2-2.



Un grand Johny Placide gardera le score en sortant un penalty obtenu par Saint-Étienne à la 87e minute et tiré par Tardieu. En fin de rencontre, Bohnert remplacera Vincent, Etoga entrera pour Tomi et Karamoko remplacera Petrignani.

Le score en restera là, 2-2, avec un grand match du portier bastiais, l’international haïtien Johny Placide, dans une fin de match âpre pour les Turchini.

Des "bleus" qui valent mieux que leur place de lanterne rouge. Parce qu’ils ont retrouvé des couleurs, de l’envie et des qualités dignes du maillot qu’ils défendaient







