Handball N2 - La victoire du courage de Corte - Ile-Rousse face à Agde (33-31)

Cosec municipal de Corte.
Corte – Ile-Rousse bat Agde 33-31 (mi-temps : 19-17).
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (13 arrêts), Sroka (1 arrêt), Saura (8), Gimenez (6), Mebarek, Rafini (3), Niang (5), Coggia, Chamekh (1), Galibert, Aillaud (2), Berenyi (6), Pages (1), Pannequin-Poggioli (1).
Agde
Montoya (1), Falgon (5 arrêts), Paris (4 arrêts), Tabaracci (1), Canton (9), Lazaar (1), Njeh (8), Galiana, Monsarrat (2), Martini (3), Combe, Corzo (5), Le Mabec (1).
Arbitres : MM. Remai et Sauvade.
Après sa défaite la semaine passée en Ardèche, on attendait une réaction de Corte – Ile-Rousse devant son public avec la réception d’Agde, 3e au classement général. Une confrontation périlleuse face à une grosse cylindrée de ce championnat et difficile à manœuvrer. Mais les hommes d’Adrien Magne prenait la rencontre par le bon bout pour mener rapidement 2-0 grâce à un doublé de Gimenez. Rafini, en vieux briscard, puis Niang, permettaient aux locaux de maintenir leur avance tandis que deux arrêts de Ribeiro donnaient de l’air aux Cortenais qui menaient 8-5 puis 10-5 grâce à Aillaud et au tout jeune ailier de poche Saura, qui aura marqué de son empreinte cette partie ! Berenyi, sur son aile droite n’était pas en reste pour permettre à Corte - Ile-Rousse de maintenir une belle cadence offensive. Même si Canton et Njeh donnaient un peu d’espoir aux visiteurs, les insulaires restaient dominateurs. Pourtant, dans un temps faible des locaux, Agde revenait dans le match et recollait à deux petits points à 16-14 à la 27e minute. Pour autant, Corte – Ile-Rousse gardait la main sur le match et rentrait aux vestiaires avec deux buts d’avance : 19-17.
Après sa défaite la semaine passée en Ardèche, on attendait une réaction de Corte – Ile-Rousse devant son public avec la réception d’Agde, 3e au classement général. Une confrontation périlleuse face à une grosse cylindrée de ce championnat et difficile à manœuvrer. Mais les hommes d’Adrien Magne prenait la rencontre par le bon bout pour mener rapidement 2-0 grâce à un doublé de Gimenez. Rafini, en vieux briscard, puis Niang, permettaient aux locaux de maintenir leur avance tandis que deux arrêts de Ribeiro donnaient de l’air aux Cortenais qui menaient 8-5 puis 10-5 grâce à Aillaud et au tout jeune ailier de poche Saura, qui aura marqué de son empreinte cette partie ! Berenyi, sur son aile droite n’était pas en reste pour permettre à Corte - Ile-Rousse de maintenir une belle cadence offensive. Même si Canton et Njeh donnaient un peu d’espoir aux visiteurs, les insulaires restaient dominateurs. Pourtant, dans un temps faible des locaux, Agde revenait dans le match et recollait à deux petits points à 16-14 à la 27e minute. Pour autant, Corte – Ile-Rousse gardait la main sur le match et rentrait aux vestiaires avec deux buts d’avance : 19-17.
L’entame du second acte est marqué par deux arrêts de Ribeiro et Corte – Ile-Rousse en profite pour mener 22-18 puis Niang porte la marque à 25-20 (40e minute). Mais voilà que le vent semble tourner à l’approche de la fatidique 50e minute pour les Cortenais qui touchent deux fois le poteau et une transversale. Tandis que les Héraultais concrétisent trois pénaltys. Et Agde revient dans le coup à une toute petite longueur des locaux : 26-25.
On se demande alors si le HB Corte – Ile-Rousse ne va pas sombrer encore une fois après avoir mené toute la partie, d’autant que le gardien, Falgon, arrête un pénalty de Berenyi. Mais les hommes de Magne vont réussir à trouver un second souffle grâce à une solidarité extrême et un fabuleux Ribeiro sur sa ligne qui donne cette force et ce courage à ses coéquipiers pour aller de l’avant et jeter leurs dernières forces dans la bataille. Le suspense est intenable. Agde colle à ses adversaires et n’est qu’un à point de l’égalisation (31-30) alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer. Le public fait son travail et les encouragements portent Corte – Ile-Rousse vers la victoire sur un dernier coup de patte géniale d’Aillaud inscrivant le 33e but pour ses couleurs depuis sa ligne de zone !
Corte – Ile-Rousse s’impose donc avec panache face à un prétendant à la montée et prouve ainsi ses capacités à se maintenir dans ce championnat…
Place à présent à la trêve des confiseurs puisque la 12e journée n’aura lieu que le 7 février. Corte – Ile-Rousse recevra à cette occasion le leader de la poule, en l’occurrence Marseille.
