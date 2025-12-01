CorseNetInfos
A màghjina - A Gravona sott’à i nuli, vista da a Punta Migliarellu


le Samedi 13 Décembre 2025 à 07:55

Depuis la pointe Migliarellu, la vallée de la Gravona se laisse deviner sous un manteau de nuages. Entre ciel limpide et crêtes enneigées, la montagne émerge au-dessus de l’onde blanche, suspendue dans un silence d’hiver.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







