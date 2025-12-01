CorseNetInfos
Mickaël Ettori interpellé à Olmeto


MP le Samedi 13 Décembre 2025 à 08:42

Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique ce samedi que Mickaël Ettori a été interpellé ce matin à Olmeto plage dans le cadre d’une commission rogatoire émanant d’un juge d’instruction de la JIRS de Marseille.



Il était en fuite depuis septembre 2020 et était activement recherché depuis. Mickaël Ettori a été interpellé ce samedi matin dans le cadre d’une commission rogatoire émanant d’un juge d’instruction de la JIRS de Marseille, indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.
 
« Il est actuellement placé en garde à vue », ajoute-t-il en précisant que « l’interpellation s’est passée sans résistance ».
 
Jeudi soir, déjà poursuivi pour association de malfaiteurs en récidive, l'homme de 52 ans, considéré comme l'un des membres du premier cercle de la bande du Petit Bar, avait également été condamné à 15 ans de prison dans le cadre du procès de l’assassinat du bâtonnier Antoine Sollacaro en 2012 à Ajaccio. 
 




