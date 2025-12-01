Mickaël Ettori interpellé à Olmeto

Il était en fuite depuis septembre 2020 et était activement recherché depuis. Mickaël Ettori a été interpellé ce samedi matin dans le cadre d’une commission rogatoire émanant d’un juge d’instruction de la JIRS de Marseille, indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.
« Il est actuellement placé en garde à vue », ajoute-t-il en précisant que « l’interpellation s’est passée sans résistance ».
Jeudi soir, déjà poursuivi pour association de malfaiteurs en récidive, l'homme de 52 ans, considéré comme l'un des membres du premier cercle de la bande du Petit Bar, avait également été condamné à 15 ans de prison dans le cadre du procès de l’assassinat du bâtonnier Antoine Sollacaro en 2012 à Ajaccio.
« Il est actuellement placé en garde à vue », ajoute-t-il en précisant que « l’interpellation s’est passée sans résistance ».
Jeudi soir, déjà poursuivi pour association de malfaiteurs en récidive, l'homme de 52 ans, considéré comme l'un des membres du premier cercle de la bande du Petit Bar, avait également été condamné à 15 ans de prison dans le cadre du procès de l’assassinat du bâtonnier Antoine Sollacaro en 2012 à Ajaccio.
-
Accident nocturne sur la route des Sanguinaires à Ajaccio : un véhicule en feu, un blessé léger
-
U tempu in Corsica
-
A màghjina - A Gravona sott’à i nuli, vista da a Punta Migliarellu
-
MSL Volley – Le GFC Ajaccio en quête de rachat face à Sète ce samedi
-
Handball N2 : Corte – Ile-Rousse doit se racheter face à Agde