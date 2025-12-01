Accident nocturne sur la route des Sanguinaires à Ajaccio : un véhicule en feu, un blessé léger

Un seul véhicule est en cause. Pour une raison qui reste à déterminer, la voiture a pris feu après l’accident. Cinq personnes se trouvaient à bord. L’une d’elles a été légèrement blessée et prise en charge par les secours.
Les sapeurs-pompiers et les services de police se sont rapidement rendus sur place. L’incendie du véhicule a été maîtrisé par les pompiers. Par mesure de sécurité, la route des Sanguinaires a été temporairement coupée à la circulation durant l’intervention.
Les circonstances exactes de l’accident devront être précisées par l’enquête.
