Les pompiers du Filosorma célèbrent Sainte-Barbe et l’engagement citoyen

Le commandant (ER) Louis Bicchieray, dit « Loulou », s'est vu décerner l'insigne du service citoyen de l'Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile (OCDPC) par le sergent-chef Gabrielle Valesi, présidente de l’amicale et le diplôme associé par MM. Jean-Marie Seïté, maire de Galeria et Jean-Roch Santucci, élu de Manso. Volontaire depuis 1977, sa carrière riche en actes de sauvetage et en engagements associatifs a été récemment récompensée, notamment par une médaille de la jeunesse et des sports.

Comme cela avait été mentionné par le président national de l’OCDPC, Pierre Gonzales : « L’engagement du commandant Bicchieray dépasse toutefois la simple accumulation de médailles. Ce qui le rend singulier, c’est son ancrage profond et continu au cœur du territoire qu’il sert. Ancien adjoint au maire de Manso, il incarne la figure du « pompier-citoyen », un lien vivant entre la caserne et la commune, entre l’urgence et le quotidien. «Son engagement, qui a débuté il y a près d’un demi-siècle, est une trame indissociable de l’histoire locale ».

Plus qu’un métier ou un volontariat, il représente pour lui un sacerdoce civique, un pacte ininterrompu de protection et de service envers ses concitoyens, leurs biens et leur environnement. Son surnom affectueux, « Loulou », résume à lui seul cette relation de proximité et de confiance tissée au fil des décennies.





Par ailleurs, l'adjudant-chef Olivier Giralt-Simeoni, pompier professionnel à Calvi mais originaire du Filosorma et ancien volontaire du centre de secours local, a reçu la méritante médaille des 30 ans de service des mains du capitaine Ange Santucci, en reconnaissance de trois décennies de fidélité à sa mission.



Cette cérémonie, empreinte d'émotion et de gratitude, a pleinement mis en lumière les valeurs de courage, de dévouement et d'abnégation qui animent les pompiers du Filosorma, chaleureusement remerciés par la population.