Mickaël Ettori interpellé au petit matin à Olmeto-plage

La rédaction avec l'AFP le Samedi 13 Décembre 2025 à 17:54

Mickaël Ettori, présenté comme un pilier du grand banditisme insulaire, membre de la bande criminelle du "Petit Bar", a été arrêté samedi matin à Olmeto Plage (Corse du Sud) par de nombreux gendarmes et des éléments du GIGN après cinq ans de cavale.