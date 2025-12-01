« La Corse à présent » : La LDH Corsica sort un livre-débat qui questionne la société insulaire

- Qu’en est-il de la société corse ?

- Il est bien évident que la petite société corse est particulièrement fragile, parce qu’elle est petite, elle n’a pas un poids économique énorme, et elle est toujours à la recherche d’une reconnaissance politique qui lui permettrait de répondre davantage à ces enjeux. C’est cela qui principalement nous inquiète. Le développement des idéologies xénophobes, autoritaires, d’Extrême-droite se nourrissent de ces dérèglements que provoque le néolibéralisme. Ce constat est partagé par l’ensemble des organisations syndicales de Corse qui ont été interrogées : CFDT, CGT, FSU, UNSA, STC et FO. Toutes ces organisations font un lien étroit entre la montée en puissance des idéologies d’Extrême-droite et du néolibéralisme et l’idée que ces gens-là apporteraient des solutions, alors qu’au contraire, ils n’apporteront que des aggravations à la situation actuelle en termes de droits, de liberté et de déperdition des acquis. L’Extrême-droite n’est pas une histoire nouvelle de l’humanité, elle a déjà été au pouvoir, et on sait les dégâts qu’elle a provoqués.



- Le premier chapitre du livre traite de « la communauté de destin ». A-t-elle encore un sens aujourd’hui ?

- Oui, elle a un sens. D’abord, parce que la communauté de destin a été mise à l’ordre du jour par le mouvement nationaliste en Corse dans les années 70. Certains aujourd’hui considèrent qu’effectivement, elle n’est plus d’actualité. Ensuite, parce que la communauté de destin est une alternative qui contrarie complètement les dynamiques majoritairement à l’œuvre aujourd’hui : le néolibéralisme et les idéologies d’Extrême-droite. Il suffit de regarder là où vraiment se construit la société. Pour nous, la société se construit dans la société civile où l’on voit bien que ce vivre ensemble, cette communauté de destin qui essaye de construire une société de fraternité, existe à travers un tissu associatif, un tissu syndical et un tissu de mobilisation citoyenne qui mettent à l’ordre du jour des combats d’émancipation et des solidarités. C’est par là d’ailleurs que s’ouvre le livre qui se termine par la fraternité. Nous considérons aussi qu’il y a, du côté de la fraternité, quelque chose de puissant qui existe dans la société corse et qui existe dans les sociétés humaines. Comme dit la conclusion portée par Francine Demichel : « La fraternité est un mouvement du réel qui transforme l’ordre des choses. Elle doit organiser l’ordre du monde de demain ».



- Pourtant vous qualifiez la communauté de destin d’« utopie réelle ». Pourquoi ?

- La communauté de destin semble irréalisable. Elle est particulièrement mise à mal par le néolibéralisme qui fabrique les inégalités et par l’Extrême-droite qui se nourrit d’une idéologie d’inégalité. On veut instituer les inégalités comme un fonctionnement normal de la société : les inégalités entre les hommes, entre les hommes et les femmes, entre les peuples... Les inégalités sociales en Corse n’ont jamais été aussi fortes. La société du précariat vient se juxtaposer avec des personnes qui s’enrichissent, des gens qui viennent s’enrichir de la Corse. C’est là qu’il y a un vrai souci de cohabitation. Ce sont tous ces problèmes qu’il faut essayer de traiter.



- De quelle manière ?

- Nous avons des ressorts à mobiliser pour faire en sorte de répondre à toutes ces souffrances et tous ces désordres, mais cela passe par le débat. C’est vraiment l’objet premier de ce livre de remettre en débat les choses, de ne pas chercher d’ennemis intérieurs, comme les Extrêmes-droites l’ont toujours fait. Construire un ennemi intérieur, cela veut dire que le voisin devient l’ennemi. L’ennemi privilégié de l’Extrême-droite, qu’elle montre comme responsable de tous nos maux, c’est l’arabe, le musulman, l’étranger. Or, pour nous, le désordre premier vient d’un monde qui crée de plus en plus d’inégalités. Ce qui se traduit par des violences sociales et politiques qui nourrissent l’idée qu’il faut remettre de l’ordre, redonner de l’autorité. Les gens en arrivent à dire qu’il faudrait que quelqu’un reprenne les choses en main et à envisager la possibilité de cette reprise en main par un pouvoir autoritaire, en mettant toujours en avant la xénophobie. C’est la faute de l’autre ! Il n’y a pas de faute de l’autre ! Il y a simplement des sociétés en souffrance, des inégalités notamment dans l’école française qui est l’une des plus inégalitaires, selon les évaluations faites au niveau international. C’est un problème. Nous avons conscience que c’est un travail de réflexion, d’organisation du débat et de définition de politiques publiques nouvelles.



- Le livre traite de l’État de droit et de la protection du citoyen. On assiste en France à un recul de la démocratie. Ce recul joue-t-il aussi sur la fracture des sociétés ?

- Oui, tout à fait. Vous avez raison, c’est un point essentiel avec la question sociale. L’État de droit, c’est d’abord un État qui garantit les droits, aussi bien la liberté de penser que les droits politiques et civiques, les droits économiques et sociaux, le droit de se loger, de se nourrir correctement et d’accéder à l’éducation, et les droits culturels. Là encore, le développement, tel qu’il nous est proposé par l’idéologique du néolibéralisme n’est pas du tout la garantie des droits. C’est la destruction des droits ! Et c’est ça qui est à l’ordre du jour. Il y a, dans notre livre, deux textes qui traitent de la problématique de l’État de droit parce qu’en Corse, nous ne pouvons pas ignorer que souvent l’Etat de droit a été instrumentalisé pour mener des campagnes répressives contre les Corses. Le premier est un texte d’Antoine Sollacaro qui a été membre de la LDH pendant 15 ans, président de 2000 à 2004, puis président d’honneur, il avait un mandat national quand il a été assassiné. Le livre lui est d’ailleurs dédié. Antoine écrit ce texte pour dénoncer les graves dérives de l’État de droit en Corse, après l’assassinat de Claude Érignac, puisqu’on a eu affaire, à la fois, à l’antiterrorisme et au préfet Bonnet qui a été d’ailleurs condamné. Ce texte d’Antoine, qui traite de l’État de droit et de l’arbitraire, est extrêmement éclairant sur ce qu’on ne peut pas accepter au nom de l’État de droit. En même temps, s’il n’y a pas d’État de droit, nous sommes dans une société de violence.



- Le second texte fait aussi un constat alarmant sur la garantie des droits humains ?

- Oui. Aujourd’hui, la garantie de tous ces droits est maltraitée par des politiques, remis en cause par l’Extrême-droite et subit, depuis des années, des assauts sous couvert d’état d’urgence, de restriction des libertés et d’interdiction de manifester. Cet aspect des choses est traité par un universitaire de l’université de Corse. L’État de droit passe forcément par le respect des Droits de l’Homme tels que définis dans les grands textes. Mais toutes ces grandes conquêtes sont mises aujourd’hui en difficulté. La dégradation de l’Etat de droit doit tous nous inquiéter.



Propos recueillis par Nicole MARI.