Calvi : 700 militaires et 100 blindés mobilisés pour un exercice de grande ampleur jeudi

Calvi va devenir le théâtre d’un exercice militaire grandeur nature mené par le 2e régiment étranger de parachutistes. Jeudi matin, près de 700 militaires et une centaine de véhicules blindés arpenteront la ville entre 7 et 12 heures, dans le cadre d’un vaste entraînement qui mobilise le régiment depuis plusieurs jours. « C’est un exercice qui s'est d’abord déployé dans le Nebbiu, du côté de Saint-Florent, jusqu’à Borgo, et en Balagne », explique le lieutenant Rodolphe Genitoni. « Ça fait partie des entraînements réguliers, on en fait au moins deux par an, et ça permet de préparer tout le monde : on a près de 700 personnes en tout, dont 550 légionnaires parachutistes et après des renforts du continent. »
Avant la dernière phase prévue à Calvi, les militaires poursuivent d’abord leur progression vers Galeria, où un assaut est programmé mercredi matin. Pour le 2e REP, ces exercices grandeur nature permettent surtout de se confronter à des environnements variés, et notamment au milieu urbain, devenu incontournable dans les opérations actuelles. « C’est aussi important de travailler en ville, parce qu’on peut être projeté dans ces milieux, et il faut apprendre à travailler là-bas. Ça permet également de changer les terrains, et c'est aussi pour ça qu’on termine l’exercice à Calvi jeudi matin. »
Pour cette dernière étape, l’exercice vise à simuler la « libération » de Calvi, comme si la ville avait été occupée par un ennemi. Les légionnaires devront reprendre le contrôle de différents points stratégiques, de la ville aux hauteurs environnantes. « Ils vont s’infiltrer en véhicule et à pied, et ils vont ratisser, c’est-à-dire faire l’assaut contre un ennemi, joué par d’autres légionnaires, jusqu’à la citadelle. Ils vont tirer à blanc, donc ça va faire du bruit, mais c’est sans danger. »
D’autres légionnaires seront quant à eux sur les hauteurs de la ville pour transmettre des renseignements. « Ils seront sûrement à Notre-Dame-de-la-Serra et peut-être à la croix des Autrichiens pour avoir un maximum de visuels sur Calvi et savoir exactement où se trouve l’ennemi », détaille le lieutenant Rodolphe Genitoni.
Des drones, désormais essentiels pour le renseignement, accompagneront aussi les légionnaires durant cette matinée. « Avec les nouveaux conflits qu’on voit à l’Est, que ce soit en Ukraine, en Russie ou ailleurs, les drones sont vraiment le réflexe de quasiment tout combattant. On ne peut faire un assaut sans avoir un maximum de renseignements. Les drones, c'est le meilleur moyen pour avoir du renseignement sur l'ennemi qui est dans une ville ou même dans une forêt assez cachée. Jeudi, on aura aussi un ou deux hélicoptères de la Marine nationale qui seront autour pour renseigner un maximum. »
Pour répondre aux éventuelles questions des habitants, la mairie de Calvi a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle mettra en place « une cellule contentieux » durant toute la durée de l’exercice, joignable au 06 74 93 35 77.
À la fin de l’opération, le 2e REP se rendra au sein de l'amphithéâtre du port de plaisance de Calvi pour rencontrer la population et présenter son matériel et ses véhicules. L’occasion pour les habitants de mieux comprendre les missions du régiment. « On aura fait un peu de bruit le matin, alors on pourra leur montrer l'après-midi comment on est équipés, leur montrer ce qu'on fait, etc. Ça permet d'échanger aussi avec la population, c'est toujours agréable. »
