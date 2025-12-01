Bastia Tourisme organise un Loto géant : plus de 3 000 € de lots à gagner !

Avis à tous les amateurs de bonne ambiance : les étudiants du BTS Tourisme du lycée Giocante de Casabianca vous donnent rendez-vous ce mardi 25 novembre dès 19 heures pour un Loto géant organisé par leur association Bastia Tourisme !

Au programme : une soirée rythmée, conviviale et ouverte à tous, avec plus de 3 000 euros de lots exceptionnels à remporter. De quoi tenter votre chance… et peut-être repartir les bras chargés de cadeaux !

Mais ce n’est pas tout : l’événement se veut aussi un vrai moment de détente. Une buvette bien garnie et un choix de snacks seront proposés tout au long de la soirée pour accompagner les parties dans une ambiance chaleureuse et festive.

Venir au loto de Bastia Tourisme, c’est soutenir des étudiants motivés, partager un moment unique et profiter d’un événement local qui promet de belles surprises.

Alors, prêts à jouer ? Rendez-vous le 25 novembre à 19h pour une soirée inoubliable !