Samedi 29 novembre Les Unions départementales des personnels du SIS de la Haute-Corse et de Corse-du-Sud organisent à 14h30 au Campus Mariani de l'Université de Corse la projection du film "Les dragons n'ont pas de poils
". Ce film consacré aux risques psycho-sociaux et la problématique des traumatismes psychologiques auxquels peuvent être confrontés les sapeurs-pompiers, sera suivie d’une conférence destinée à nourrir la réflexion et à enrichir nos échanges sur la place des pompiers dans notre société, l’évolution de leurs missions et, surtout, la question du sens dans leur engagement.
La bande annonce du film est visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=iieH70H3y9c
Cette conférence sera animée par Annabelle Iaich, réalisatrice et scénariste, rRéalisatrice du court métrage “Les dragons n’ont pas de poils”, Stéphane Saison, ancien militaire de la BSPP (brigade des sapeurs-pompiers de Paris), écrivain, président de l’association APTE (ihttps://asso-apte.fr/
)) et Pierre-Louis Sardi, chargé de com au SIS 2B
Elle sera l’occasion d’un échange de points de vues et d’expériences de la part des participants à cette projection ( sapeurs-pompiers de Haute-Corse et de Corse du sud)