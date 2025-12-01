CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 À Santa Maria di Lota, la construction de résidences secondaires bientôt interdite 25/11/2025 Sans-abris à Bastia : un foyer fermé accentue la tension sur les places d’accueil 25/11/2025 Des spectacles, de la magie et une patinoire dès mercredi : Natali in Paesu revient à Portivechju 25/11/2025
Les brèves

Portivechju - Samedi A Vaghjimata d’Òmara à l’Animu  25/11/2025


 
Les éditions Òmara seront à l’affiche de ce samedi 29 novembre à partir de 14 heures à la médiathèque de Portivechju L’Animu dans le cadre de la Vaghjimata. Ce rendez-vous marque le quatrième anniversaire des journées littéraires organisées par l’association Litteratura en partenariat avec Òmara Editions. Rencontres publiques d’auteurs, lectures, présentation des ouvrages et du numéro 12 de la revue Litteratura sont au menu de cette après-midi dont le programme est le suivant :
-          14 heures : présentation du numéro 12 de Litteratura
-          15 heures : présentation du livre de François Cucchi : De toute Eternité
-          16 heures : présentation livre de Pierre-Joseph Ferrali : le serment des apothicaires
-          17 heures : présentation du livre Marcu Biancarelli Prighjuneri è altri nuvelli.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos