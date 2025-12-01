



Les éditions Òmara seront à l’affiche de ce samedi 29 novembre à partir de 14 heures à la médiathèque de Portivechju L’Animu dans le cadre de la Vaghjimata. Ce rendez-vous marque le quatrième anniversaire des journées littéraires organisées par l’association Litteratura en partenariat avec Òmara Editions. Rencontres publiques d’auteurs, lectures, présentation des ouvrages et du numéro 12 de la revue Litteratura sont au menu de cette après-midi dont le programme est le suivant :

- 14 heures : présentation du numéro 12 de Litteratura

- 15 heures : présentation du livre de François Cucchi : De toute Eternité

- 16 heures : présentation livre de Pierre-Joseph Ferrali : le serment des apothicaires

- 17 heures : présentation du livre Marcu Biancarelli Prighjuneri è altri nuvelli.