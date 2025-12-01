Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Ezio Bastianelli ?

À seulement 15 ans, Ezio Bastianelli s’impose déjà comme une figure majeure du wingfoil mondial. Le 1er juillet dernier, il a décroché sa deuxième couronne de champion du monde chez les juniors en Espagne, après un premier titre décroché en U14 il y a deux ans. Une consécration qui confirme son talent exceptionnel. Originaire de Porto-Vecchio, il a grandi avec la plage de Cala Rossa, à Lecci, comme terrain de jeu et une passion pour les sports de glisse qui ne l’a jamais quitté depuis tout petit.
Une passion qui l’a poussé à s’essayer au wingfoil en 2021, une discipline qui n’existait pas il y a encore sept ans et qui consiste à se tenir debout sur une planche de surf, empoigner une aile, et glisser sur l’eau grâce à l’appui du vent. Un sport de glisse extrême qui combine surf et voile, demandant à la fois technique, équilibre et sang-froid. Le jeune Porto-Vecchiais y excelle, capable de transformer le vent capricieux en allié et de rester concentré même dans les compétitions les plus exigeantes.
Soutenu par son entraîneur et sa famille, le lycéen jongle aujourd’hui entre études et compétitions, déplacements loin de la Corse et entraînements intensifs au quotidien. Sa persévérance et son talent font de lui une source d’inspiration pour tous ceux qui suivent sa progression.
Avec ce nouveau titre mondial, Ezio Bastianelli a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la Corse dans sa discipline en 2025 et a donc été sélectionné par la rédaction de CNI comme l’une des personnalités ayant marqué l’année.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
