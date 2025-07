L'ascension fulgurante du Porto-Vecchiais Ezio Bastianelli, 15 ans et déjà double champion du monde de wingfoil

Et en Espagne, sûr de son talent, Ezio a vaincu le vent et, en finale, un Allemand du nom d’Hubert Christahl, enchaînant les figures dans un mental à toute épreuve : « Moi, je ne stresse pas trop en compétition. Je suis normal et j’essaie juste de rester concentré dans mon "heat" (manche) », confie-t-il, toujours aussi détendu, sur la plage de Cala Rossa. Mais avec Nicolas Delmas, qui l’entraîne au sein de la team F-One, ils avaient décidé de la jouer fine : « On a fait un truc stratégique, à savoir faire exprès de perdre mon premier "heat", sinon je serais tombé très vite contre le favori, Benjamin Castenskiold. » En s’éloignant astucieusement de la partie de tableau du favori colombien, Ezio Bastianelli s’est dégagé la route jusqu’en finale : « Ezio l’avait déjà battu, il était prêt à l’affronter, mais le tirage au sort les faisait se rencontrer trop vite », explique son papa Yann. Au final, Benjamin Castenskiold a été éliminé à la surprise générale, en quarts de finale. Et de son côté, le Porto-Vecchiais a enchaîné les performances toute la journée, empochant le titre.



"J'aime les sensations quand on est en l'air"

Ce trophée mondial vient s’ajouter à celui décroché en 2023 à l’âge de 14 ans, sachant que ce n’est qu’en 2021 qu’Ezio Bastianelli a commencé le wingfoil : « Je ne voulais pas trop qu’il en fasse au début, je trouvais ça dangereux », avoue son père, qui dirige l’école de voile Tramulimacchia, installée depuis vingt-cinq ans sur la plage Cala Rossa à Lecci. En effet, un saut peut faire décoller un wingfoiler jusqu’à dix mètres de haut, avec le risque de retomber sur l’aileron de la planche. « Quand on fait du wingfoil, c’est casque et gilet obligatoire de toute façon », rappelle Yann Bastianelli, qui lui était plutôt adepte de la planche à voile. Sans surprise, son fils a très vite baigné dans les sports nautiques de glisse, débutant surf et planche à voile à l’âge de 4 ans. Le wingfoil sera une révélation : « J’aime les sensations quand on est en l’air, le freestyle, la hauteur... »